Не проверяйте "на вкус": как правильно хранить пищу летом, чтобы избежать отравления

Главное: Зона риска: В жаркую погоду мясо, рыба, молочка, яйца и кондитерские изделия с кремом портятся быстрее всего - их нельзя долго держать при комнатной температуре.

В жаркую погоду мясо, рыба, молочка, яйца и кондитерские изделия с кремом портятся быстрее всего - их нельзя долго держать при комнатной температуре. Раздельное хранение: Сырые мясо и рыбу следует держать в герметичных контейнерах отдельно от готовой пищи, чтобы избежать перекрестного заражения микробами.

Сырые мясо и рыбу следует держать в герметичных контейнерах отдельно от готовой пищи, чтобы избежать перекрестного заражения микробами. Покупочные лайфхаки: Быстровозводимые товары следует покупать в последнюю очередь перед кассой, а для длинной дороги домой использовать термосумку.

Быстровозводимые товары следует покупать в последнюю очередь перед кассой, а для длинной дороги домой использовать термосумку. Правила холодильника: Не следует перегружать холодильник и часто открывать его дверцу. Повторно замораживать уже размороженные продукты строго запрещается.

Не следует перегружать холодильник и часто открывать его дверцу. Повторно замораживать уже размороженные продукты строго запрещается. Когда выбрасывать без сожаления: Еду нельзя употреблять при изменении цвета, запаха, консистенции, появлении слизи или плесени.

Еду нельзя употреблять при изменении цвета, запаха, консистенции, появлении слизи или плесени. Главная оговорка: Специалисты призывают не проверять сомнительную пищу "на вкус", ведь опасные бактерии часто не меняют вкус и вид продукта.

Какие продукты требуют особого внимания

В ведомстве отмечают, что летом нельзя надолго оставлять при комнатной температуре скоропортящиеся продукты. Прежде всего, это касается мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, готовых блюд и кондитерских изделий с кремом.

Также рекомендуют хранить сырые и готовые продукты по отдельности. Сырое мясо, птицу и рыбу следует держать в герметичных контейнерах или упаковках, чтобы они не контактировали с готовой пищей.

На что обратить внимание во время хранения

Госпродпотребслужба советует внимательно читать информацию на упаковке и соблюдать сроки и условия хранения, указанные производителем. После открытия упаковки срок годности многих продуктов значительно сокращается.

Кроме того, не стоит повторно замораживать уже полностью разморозившиеся продукты, ведь это может быть опасным из-за активного размножения микроорганизмов.

При покупке в жару скоропортящиеся продукты рекомендуют брать в последнюю очередь перед выходом из магазина. Если дорога домой продлится долго, лучше воспользоваться термосумкой или сумкой-холодильником.

Также не следует перегружать холодильник и часто открывать его дверцу, так как это затрудняет поддержание требуемой температуры.

Когда продукт лучше выбросить

В ведомстве призывают не употреблять продукты, если они имеют:

неприятный или необычный запах;

измененный цвет или консистенцию;

слизь или плесень;

сдутую упаковку или банку;

просроченный срок годности.

При этом специалисты предостерегают не проверять безопасность пищи "по вкусу". Некоторые опасные микроорганизмы не изменяют запах, вкус или внешний вид продукта, поэтому соблюдение правил хранения остается лучшим способом предотвратить пищевые отравления.