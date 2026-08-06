Не проверяйте "на вкус": как правильно хранить пищу летом, чтобы избежать отравления

В жаркую погоду продукты портятся гораздо быстрее, а риск пищевых отравлений растет. Чтобы избежать опасности, следует придерживаться простых правил хранения пищи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
В ведомстве отмечают, что летом нельзя надолго оставлять при комнатной температуре скоропортящиеся продукты. Прежде всего, это касается мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, готовых блюд и кондитерских изделий с кремом.
Также рекомендуют хранить сырые и готовые продукты по отдельности. Сырое мясо, птицу и рыбу следует держать в герметичных контейнерах или упаковках, чтобы они не контактировали с готовой пищей.
Госпродпотребслужба советует внимательно читать информацию на упаковке и соблюдать сроки и условия хранения, указанные производителем. После открытия упаковки срок годности многих продуктов значительно сокращается.
Кроме того, не стоит повторно замораживать уже полностью разморозившиеся продукты, ведь это может быть опасным из-за активного размножения микроорганизмов.
При покупке в жару скоропортящиеся продукты рекомендуют брать в последнюю очередь перед выходом из магазина. Если дорога домой продлится долго, лучше воспользоваться термосумкой или сумкой-холодильником.
Также не следует перегружать холодильник и часто открывать его дверцу, так как это затрудняет поддержание требуемой температуры.
В ведомстве призывают не употреблять продукты, если они имеют:
При этом специалисты предостерегают не проверять безопасность пищи "по вкусу". Некоторые опасные микроорганизмы не изменяют запах, вкус или внешний вид продукта, поэтому соблюдение правил хранения остается лучшим способом предотвратить пищевые отравления.
Напомним, ранее Госпродпотребслужба призвала украинцев внимательно проверять продавцов продуктов в интернете. В ведомстве подчеркнули, что защита прав потребителей и государственный контроль распространяются только на официально зарегистрированные субъекты хозяйствования, поэтому покупать пищевые продукты рекомендуют только у легальных продавцов.
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