Не перевіряйте "на смак": як правильно зберігати їжу влітку, щоб уникнути отруєння

Головне: Зона ризику: У спекотну погоду м'ясо, риба, молочка, яйця та кондитерські вироби з кремом псуються найшвидше - їх не можна довго тримати за кімнатної температури.

У спекотну погоду м'ясо, риба, молочка, яйця та кондитерські вироби з кремом псуються найшвидше - їх не можна довго тримати за кімнатної температури. Роздільне зберігання: Сирі м'ясо та рибу слід тримати в герметичних контейнерах окремо від готової їжі, щоб уникнути перехресного зараження мікробами.

Сирі м'ясо та рибу слід тримати в герметичних контейнерах окремо від готової їжі, щоб уникнути перехресного зараження мікробами. Покупочні лайфхаки: Швидкопсувні товари варто купувати в останню чергу перед касою, а для довгої дороги додому використовувати термосумку.

Швидкопсувні товари варто купувати в останню чергу перед касою, а для довгої дороги додому використовувати термосумку. Правила холодильника: Не варто перевантажувати холодильник і часто відкривати його дверцята. Повторно заморожувати вже розморожені продукти суворо заборонено.

Не варто перевантажувати холодильник і часто відкривати його дверцята. Повторно заморожувати вже розморожені продукти суворо заборонено. Коли викидати без жалю: Їжу не можна вживати при зміні кольору, запаху, консистенції, появі слизу чи плісняви.

Їжу не можна вживати при зміні кольору, запаху, консистенції, появі слизу чи плісняви. Головне застереження: Фахівці закликають не перевіряти сумнівну їжу "на смак", адже небезпечні бактерії часто не змінюють смак і вигляд продукту.

Які продукти потребують особливої уваги

У відомстві наголошують, що влітку не можна надовго залишати при кімнатній температурі швидкопсувні продукти. Насамперед це стосується м'яса, риби, молочних продуктів, яєць, готових страв і кондитерських виробів із кремом.

Також рекомендують зберігати сирі та готові продукти окремо. Сире м'ясо, птицю й рибу слід тримати в герметичних контейнерах або упаковках, щоб вони не контактували з готовою до споживання їжею.

На що звернути увагу під час зберігання

Держпродспоживслужба радить уважно читати інформацію на упаковці та дотримуватися термінів і умов зберігання, зазначених виробником. Після відкриття упаковки строк придатності багатьох продуктів значно скорочується.

Крім того, не варто повторно заморожувати продукти, які вже повністю розморозилися, адже це може бути небезпечним через активне розмноження мікроорганізмів.

Під час покупок у спеку швидкопсувні продукти рекомендують брати в останню чергу перед виходом із магазину. Якщо дорога додому триватиме довго, краще скористатися термосумкою або сумкою-холодильником.

Також не слід перевантажувати холодильник і часто відкривати його дверцята, оскільки це ускладнює підтримання необхідної температури.

Коли продукт краще викинути

У відомстві закликають не вживати продукти, якщо вони мають:

неприємний або незвичний запах;

змінений колір чи консистенцію;

слиз або плісняву;

здуту упаковку чи банку;

прострочений термін придатності.

При цьому фахівці застерігають не перевіряти безпечність їжі "на смак". Деякі небезпечні мікроорганізми не змінюють запах, смак або зовнішній вигляд продукту, тому дотримання правил зберігання залишається найкращим способом запобігти харчовим отруєнням.