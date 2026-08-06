Не перевіряйте "на смак": як правильно зберігати їжу влітку, щоб уникнути отруєння

У спекотну погоду продукти псуються значно швидше, а ризик харчових отруєнь зростає. Щоб уникнути небезпеки, варто дотримуватися простих правил зберігання їжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
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У відомстві наголошують, що влітку не можна надовго залишати при кімнатній температурі швидкопсувні продукти. Насамперед це стосується м'яса, риби, молочних продуктів, яєць, готових страв і кондитерських виробів із кремом.
Також рекомендують зберігати сирі та готові продукти окремо. Сире м'ясо, птицю й рибу слід тримати в герметичних контейнерах або упаковках, щоб вони не контактували з готовою до споживання їжею.
Держпродспоживслужба радить уважно читати інформацію на упаковці та дотримуватися термінів і умов зберігання, зазначених виробником. Після відкриття упаковки строк придатності багатьох продуктів значно скорочується.
Крім того, не варто повторно заморожувати продукти, які вже повністю розморозилися, адже це може бути небезпечним через активне розмноження мікроорганізмів.
Під час покупок у спеку швидкопсувні продукти рекомендують брати в останню чергу перед виходом із магазину. Якщо дорога додому триватиме довго, краще скористатися термосумкою або сумкою-холодильником.
Також не слід перевантажувати холодильник і часто відкривати його дверцята, оскільки це ускладнює підтримання необхідної температури.
У відомстві закликають не вживати продукти, якщо вони мають:
При цьому фахівці застерігають не перевіряти безпечність їжі "на смак". Деякі небезпечні мікроорганізми не змінюють запах, смак або зовнішній вигляд продукту, тому дотримання правил зберігання залишається найкращим способом запобігти харчовим отруєнням.
Нагадаємо, раніше Держпродспоживслужба закликала українців уважно перевіряти продавців продуктів в інтернеті. У відомстві наголосили, що захист прав споживачів і державний контроль поширюються лише на офіційно зареєстрованих суб'єктів господарювання, тому купувати харчові продукти рекомендують лише у легальних продавців.
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