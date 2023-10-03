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Проверки украинского зерна перенесут с границы Польши в порт Литвы

Фото: проверки украинского зерна перенесут с границы Польши в порт Литвы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина, Польша и Литва договорились перенести проверки украинской агропродукции с украино-польской границы в литовский порт Клайпеды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех следующих в данный порт аграрных грузов. Это ускорит транзит по территории Польши", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о таком решении договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во время сегодняшней онлайн-встречи.

По словам Сольского, именно Украина предложила перенести контроль с украинско-польской границы в литовский порт. В то же время, министры Польши и Литвы отметили, что их правительства поддерживают такой механизм и считают это конструктивным шагом.

В частности, Телус заявил, что "это хорошая вещь в построении этого транзита, в построении этого коридора солидарности, который мы, как Польша, построили в Европе".

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

А недавно министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.

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зерновой коридорПольшаЛитва