Дистанционка, новые предметы и возможности за рубежом: каким будет новый учебный год

Уже через несколько дней в Украине стартует новый учебный год, который продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. Школы ищут возможности для обеспечения детей качественным образованием, а МОН запускает новые предметы и пилотирует реформу старшей школы.

РБК-Украина рассказывает, каким будет новый учебный год в Украине и чем будет отличаться от предыдущих.

Формы обучения в условиях войны

В соответствии со статьей 9 Закона Украины "Об образовании", общее среднее образование может осуществляться в нескольких формах:

институциональная (очная - дневная или вечерняя),

заочная (дистанционная),

индивидуальная (экстернатная, семейная/домашняя, педагогический патронаж).

Учебные заведения имеют право организовывать учебный процесс очно, дистанционно или в смешанном формате. Например, лекции могут проводиться онлайн, а практические или лабораторные занятия - в классах. Также возможно разделение одного класса на группы: часть детей учится очно, другая - дистанционно с онлайн-консультациями.

Форма обучения зависит от ситуации с безопасностью в конкретном населенном пункте. Решение принимают военно-гражданские администрации с участием родителей. Если семья не соглашается на очный формат, она может выбрать дистанционное обучение, индивидуальный график или экстернат.



Школы могут организовывать учебный процесс в смешанном формате (коллаж: РБК-Украина)

Для учеников, чьи родители выберут онлайн-образование, в школах могут создавать отдельные дистанционные классы.

Важно, что формат обучения может меняться в течение года, в зависимости от условий безопасности. Это позволяет гибко реагировать на вызовы войны и обеспечить детям равный доступ к образованию.

Дистанционное обучение в Украине

В новом учебном году система дистанционного образования в Украине будет работать без существенных изменений. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время конференции "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

МОН отменило приказ №1112, который ограничивал количество учеников в дистанционных классах. Отныне решение об их наполненности принимают громады, однако минимальное количество учеников для открытия такого класса - пять.



Дистанционное обучение в школе (фото: GettyImages)

Дистанционное обучение сохраняется для трех категорий детей: тех, кто находится за рубежом, на временно оккупированных территориях или в прифронтовых регионах. Для школьников за рубежом возможны два формата: полноценные дистанционные классы или специальный "Украиноведческий компонент".

По данным МОН, в 2024-2025 году дистанционно учились 400-450 тысяч детей в Украине и еще около 350 тысяч - за рубежом. Министерство отмечает, что отмена дистанционного образования не рассматривается: оно остается одной из официальных форм обучения, особенно в условиях войны.

Как украинские школьники могут учиться за рубежом

Из-за войны сотни тысяч украинских детей оказались за пределами страны. Для них предусмотрено несколько вариантов получения образования: очно, дистанционно или по индивидуальным формам (экстернат, семейное образование, педагогический патронаж).

Министерство образования и науки Украины рекомендует таким ученикам несколько путей:

посещать школу страны пребывания по очной форме;

сочетать обучение в местной школе с украинским образованием дистанционно, экстернатом или семейной формой - в частности через Государственный лицей "Международная украинская школа";

учиться в специально созданных классах при украинских общинах за рубежом, которые работают в партнерстве с "Международной украинской школой";

если законодательство страны позволяет, продолжать обучение только в украинском заведении дистанционно или по экстернатной форме.

Министерство образования и науки в 2025 году утвердило изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента для детей, проживающих за рубежом и посещающих местные школы.



Обучение детей-беженцев в Германии (фото: GettyImages)

Отныне школьники за рубежом смогут изучать не только предметы украиноведческого цикла (украинский язык, литература, история и др.), но и другие учебные дисциплины. Это даст возможность выбирать дополнительные предметы в соответствии с собственными образовательными потребностями - например, математику, физику, английский язык или другие дисциплины для подготовки к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) или дальнейшего обучения в украинских заведениях.

Чтобы избежать двойной нагрузки, ученики, которые одновременно посещают школу за рубежом и украинское заведение, могут перейти на индивидуальную форму обучения. При этом все оценки, полученные ребенком в течение семестра, засчитываются - независимо от того, были ли они получены в школе за рубежом, в Украине или в частном заведении.

Зарубежные школы могут предоставлять информационные справки с указанием предметов, тем и результатов, а украинские заведения учитывают эти данные во время семестрового оценивания. Сейчас МОН также готовит методические рекомендации, чтобы четко урегулировать процедуру зачисления результатов обучения за пределами Украины.

Как учат детей на оккупированных территориях

По словам заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой, сейчас на оккупированных территориях украинское образование получают более 42 тысяч детей. Большинство из них приобщается к занятиям дистанционно, но из-за перебоев со связью или угрозы безопасности такая форма не всегда возможна.



Дети с оккупированных территорий могут учиться в украинских школах (фото: GettyImages)

На оккупированных территориях, где есть проблемы с интернетом или безопасностью, работает относительно новый формат обучения - педагогический патронаж. Также есть индивидуальная семейная форма обучения и экстернат. Педагогический патронаж называют оптимальной формой обучения в условиях оккупации, и МОН планирует делать ставку именно на него.

Подземные школы и укрытия

Одним из ключевых вызовов нового учебного года остается безопасность школьников. В условиях войны правительство развернуло масштабное обновление образовательной инфраструктуры, в частности строительство подземных школ и обустройство защитных пространств в учебных заведениях.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, только за последние два года на модернизацию школ направили рекордные 22,9 млрд гривен. В рамках этой программы уже обновлено более сотни современных лабораторий и начаты проекты строительства подземных учебных заведений.

Министр образования Оксен Лисовой подчеркивает, что полностью обеспечить все школы укрытиями невозможно из-за чрезвычайно высокой стоимости. Одно укрытие для 500-700 детей стоит около 100 млн гривен, а в приграничных регионах полноценное противорадиационное укрытие может быть даже дороже новой школы. Несмотря на это, в Украине уже строится более 170 школ-укрытий, из которых 33 готовы к использованию, а до конца 2025 года в целом планируют открыть 150 подземных школ.



Подземная школа в Харькове (фото: GettyImages)

Впрочем, процесс не является быстрым: от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию проходит 9-12 месяцев, а иногда и больше года. Поэтому обеспечить всем детям доступ к офлайн-образованию в защищенных условиях пока невозможно.

Еще в августе 2024 года правительство приняло постановление о запуске экспериментального проекта по созданию в школах защищенных пространств - помещений на подвальных, цокольных или первых этажах, где ученики могут находиться во время воздушной тревоги. Эти пространства должны соответствовать ряду требований: быть оборудованными искусственным освещением, электропитанием, иметь не менее двух эвакуационных выходов, пригодные для пребывания детей с инвалидностью, а также не располагаться рядом с опасными объектами.

При этом их использование определяется как временное. Учредители учебных заведений обязаны постепенно обустраивать полноценные противорадиационные укрытия или сооружения двойного назначения.

ОВА и органы местного самоуправления получили поручение разработать и реализовать планы обустройства таких защитных сооружений до конца 2027 года. Это должно стать одним из ключевых этапов восстановления системы образования и гарантией того, что дети смогут вернуться к очному обучению в максимально безопасных условиях.

Реформа старшей школы

С 1 сентября 2025 года в Украине начинается пилотирование реформы старшей школы, предусматривающей новую модель профильного обучения. На первом этапе к эксперименту присоединятся 30 пилотных лицеев.



Для старшеклассников вводят ряд изменений (фото: GettyImages)

Следующий этап запланирован на 2026-2027 учебный год - тогда профильное обучение будут тестировать в 100-150 лицеях. А с 2027-2028 года реформа будет внедрена по всей стране.

Реформа старшей школы является частью "Новой украинской школы" и дает ученикам возможность после 9-го класса выбирать направление образования: академический лицей или профессиональный колледж. В лицеях школьники будут формировать собственный профиль - углубленно изучать выбранные предметы, тогда как остальные будут преподаваться на базовом уровне.

Также МОН запускает новую образовательную политику "Образование для жизни", которая обновляет содержание обучения в школе. С нового учебного года пилотирование начнется в 5-6 классах по естественной, художественной и технологической отраслям.

Новые предметы и изменения в преподавании

С 1 сентября в 8-х классах появится новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". Его программа разработана МОН совместно с Нацбанком Украины и охватывает управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.

Также изменится преподавание предмета "Защита Украины" в 10-11 классах. Учебная нагрузка возрастет до 2 часов в неделю, программа обновится и больше внимания будет уделяться практическим навыкам: домедицинской помощи, использованию беспилотников, противодействию дезинформации.



В Украине по-новому будут преподавать Защиту Украины (фото: GettyImages)

Разделение учеников на группы по половому признаку отменят - мальчики и девочки будут учиться вместе. К преподаванию планируют привлекать ветеранов и специалистов, которые работают исключительно с этой дисциплиной.

Каникулы в 2025-2026 учебном году

Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. В то же время школы имеют автономию в планировании образовательного процесса, поэтому точные даты каникул могут отличаться даже в пределах одного города.

Ориентировочный график каникул:

осенние: 27 октября - 2 ноября 2025 года;

27 октября - 2 ноября 2025 года; зимние: 27 декабря 2025 года - 11 января 2026 года;

27 декабря 2025 года - 11 января 2026 года; весенние: 23 - 29 марта 2026 года;

23 - 29 марта 2026 года; летние: с 1 июня 2026 года.

График отдыха окончательно утверждает педагогический совет каждой школы, учитывая учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью и потребности учеников.



Школьные каникулы в Украине (фото: facebook.com/FZS_Ukraine)

В МОН отмечают, что июнь не является обязательным учебным месяцем. Учебные заведения могут завершить обучение в мае, продолжить его до конца июня или организовать консультации, индивидуальные занятия или учебные экскурсии.

Также на каникулы может влиять ситуация с безопасностью в регионе и эпидемиологические обстоятельства. В случае угроз или карантина график может быть изменен.