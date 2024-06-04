Военная полиция в Украине: что это, когда и как заработает

На сайте Верховной Рады появился законопроект о Военной полиции. В настоящее время документ получил заключение комитета ВРУ по правоохранительной деятельности.

РБК-Украина рассказывает, что такое Военная полиция и как может работать это формирование.

Что такое Военная полиция

Военная полиция - это военное формирование с правоохранительными функциями, которое входит в состав сектора безопасности и обороны, назначением которого является обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны, Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта.

В целом, деятельность Военной полиции направляет и координирует Кабмин, однако во время действия военного положения эти обязанности выполняет Главнокомандующий ВСУ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он его цель - усилить военную дисциплину, боевую и мобилизационную готовность ВСУ и других военных формирований Украины.

При этом закон гарантирует реагирование на угрозы территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной безопасности и обороны, содействие расследованию и раскрытию военных уголовных правонарушений и защите прав военнослужащих.

Чем занимается Военная полиция

Военная полиция может:

осуществлять поддержание правопорядка среди военнослужащих в воинских частях, на военных объектах, в военных городках, в общественных местах, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний, а также среди личного состава национального контингента, направленного Украиной для участия в международных операциях поддержание мира и безопасности

патрулировать гарнизоны, прилегающие к ним населенные пункты, территории военных городков и военных объектов, места дислокации воинских частей и прилегающие к ним территории, а также общественные места

разыскивать и задерживать военнослужащих в случаях, определенных законом, а также осуществлять розыск пропавших без вести военнослужащих

разыскивать украденное или утраченное огнестрельное оружие, боевые припасы к нему и взрывчатые вещества, состоящие на учете в воинских частях МОУ, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта

осуществлять охрану госимущества от противоправных посягательств в МОУ, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта

осуществлять контроль за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения при использовании военных транспортных средств

регулировать дорожное движение на улично-дорожной сети при прохождении колонн военных транспортных средств, сопровождать эти колонны и транспортные средства специального назначения

останавливать военные транспортные средства и проверять документы в случае нарушений водителями ПДД

осуществлять защиту жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей

проводить служебные расследования и служебные проверки в соответствии с требованиями Закона, а также при наличии оснований направлять представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших им и т. п.

Кроме того, будут созданы оперативные подразделения Военной полиции. Они будут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также проводить следственные и негласные следственные действия.

В случаях, предусмотренных Законом "О Национальной полиции", представитель Военной полиции может использовать огнестрельное оружие.

Как будут укомплектовывать личный состав

Состав Военной полиции комплектуется по численности ВСУ. Эти формирования не могут превышать 1,5% от численности Вооруженных Сил.

Центральный орган управления военной полиции и территориальные органы управления военной полиции могут комплектоваться государственными служащими и работниками.

Однако при этом должности и обязанности, относящиеся к организации, осуществлению и обеспечению выполнения задач и реализации полномочий Военной полиции, будут комплектоваться только военнослужащими.

Таким образом, военнослужащим Военной полиции может быть гражданин Украины, который проходит военную службу в ВСУ, отвечает квалификационным требованиям и критериям профессиональной пригодности, свободно владеет государственным языком и по состоянию здоровья пригоден к прохождению военной службы.

Сейчас неизвестно, когда нововведение может заработать. Законопроект еще на этапе обработки.