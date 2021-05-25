ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Мінцифри розповіли, коли в Україні зможуть пройти перші електронні вибори

Новость на русском →
Вівторок 25 травня 2021 14:58
У Мінцифри розповіли, коли в Україні зможуть пройти перші електронні вибори Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні можна буде проводити електронні вибори. Це зроблять після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у інтерв'ю виданню "Гордон".

Він заявив, що уряд не ставив перед собою мету зробити електронне голосування.

"Для нас це наслідок. Наша мета-оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди будуть користуватися і довіряти, вони самі попросять електронні вибори", - сказав Федоров.

Міністр додав, що фінальне рішення, чи зможуть пройти вибори в електронному форматі, буде прийматися виходячи з того, чи зможуть в 2023 році оцифрувати всі держпослуги.

"Я не хочу навіть зараз нікого цією темою дратувати або завищувати очікування, або занижувати очікування... а більше говорити про електронні послуги 100%", - пояснив Федоров.

Раніше стало відомо, коли запрацює електронне голосування на референдумах.

Нагадаємо, Федоров В інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що проблема електронних виборів - не технологічна, а ментальна. Для їх проведення потрібна довіра людей цифровій державі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика выборы дія
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України