У Мінцифри розповіли, коли в Україні зможуть пройти перші електронні вибори

В Україні можна буде проводити електронні вибори. Це зроблять після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".

Він заявив, що уряд не ставив перед собою мету зробити електронне голосування.

"Для нас це наслідок. Наша мета-оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди будуть користуватися і довіряти, вони самі попросять електронні вибори", - сказав Федоров.

Міністр додав, що фінальне рішення, чи зможуть пройти вибори в електронному форматі, буде прийматися виходячи з того, чи зможуть в 2023 році оцифрувати всі держпослуги.



"Я не хочу навіть зараз нікого цією темою дратувати або завищувати очікування, або занижувати очікування... а більше говорити про електронні послуги 100%", - пояснив Федоров.

