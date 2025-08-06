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Российская железная дорога находится в глубоком кризисе: в разведке раскрыли детали

Среда 06 августа 2025 12:46
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Российская железная дорога находится в глубоком кризисе: в разведке раскрыли детали Фото: российская железная дорога находится в глубоком кризисе (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российская железная дорога постепенно погружается в кризис, о чем говорят серьезные убытки и спад объемов перевозок. Соответствующий тренд наблюдается уже третий год подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Внешней разведки Украины.

"По итогам первого полугодия 2025 года финансовое положение "РЖД" продолжает стремительно ухудшаться. Объемы перевозок снизились на 7,3% в годовом измерении, больше всего упали поставки зерна (-35,6%), промышленных грузов (-19,4%) и стройматериалов (-17%). Тенденция к снижению наблюдается третий год подряд", - отметили в разведке.

При этом чистая прибыль компании сократилась на 95%, до 33,9 млн долларов. На фоне сокращения грузопотока "РЖД" ожидает недополучить 1,1 млрд долларов дохода в 2025 году. В то же время обновленный финансовый план компании выглядит нереалистичным, особенно в условиях растущего долгового давления и падения рентабельности.

Боятся социального напряжения

Также сообщается, что корпорация урезала инвестиции и приостановила инфраструктурные проекты, ориентированные на наращивание экспорта в Китай. Начиная с июля, сотрудников заставляют ежемесячно брать два дня отпуска за свой счет. Несмотря на это, 30 тысяч работников ведомственной охраны вооружены огнестрельным оружием калибром до 20 мм, что создает риски эскалации социального напряжения.

Коррупционные скандалы

"Кризис разворачивается на фоне коррупционных скандалов. Высшее руководство корпорации разворовывает миллионами. Из последних примеров - 2 августа арестовали директора по энергетике монополиста Валентина Санько по обвинению в присвоении более 18,5 млн долларов", - добавили в разведке.

По данным аналитиков, несмотря на системную роль компании в экономике, ожидаемая государственная поддержка вряд ли будет эффективной, учитывая масштабируемый рост дефицита бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов "РЖД".

В частности хакеры успешно атаковали сайт и мобильный сервис компании. Из-за этого россияне долгое время не могли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение железной дороги. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской, а также Свердловской областей.

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