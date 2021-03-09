Чи переведуть школи Львова на дистанційне навчання: що вирішили у міськраді

Школи Львова поки не будуть переводити на дистанційне навчання . Остаточне рішення планують ухвалити у четвер, 11 березня.

Про це на брифінгу за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій у Львові заявив мер міста Андрій Садовий .

"З приводу шкіл, ми моніторимо ситуацію сьогодні, завтра і в четвер будемо приймати таке рішення. До четверга (11 березня, - ред.) діти вчаться в школах. Хіба що окрема школа приймає рішення перейти на онлайн-навчання", - зазначив мер.

За його словами, на даний момент у Львові коронавірус діагностували у понад 120 вчителів.

Він також нагадаємо про рекомендації обласної комісії перевести в онлайн всі навчальні заклади.

"Ми вирішили зробити паузу на два дні, щоб промоніторити ситуацію. Завтра буде велика зум-нарада...Ми сьогодні не говоримо про закриття (шкіл та садочків, - ред.). Дитячі садки будуть закривати в останню чергу", - додав він.