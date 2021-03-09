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Чи переведуть школи Львова на дистанційне навчання: що вирішили у міськраді

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 15:16
Чи переведуть школи Львова на дистанційне навчання: що вирішили у міськраді Фото: школа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Школи Львова поки не будуть переводити на дистанційне навчання. Остаточне рішення планують ухвалити у четвер, 11 березня.

Про це на брифінгу за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій у Львові заявив мер міста Андрій Садовий.

"З приводу шкіл, ми моніторимо ситуацію сьогодні, завтра і в четвер будемо приймати таке рішення. До четверга (11 березня, - ред.) діти вчаться в школах. Хіба що окрема школа приймає рішення перейти на онлайн-навчання", - зазначив мер.

За його словами, на даний момент у Львові коронавірус діагностували у понад 120 вчителів.

Він також нагадаємо про рекомендації обласної комісії перевести в онлайн всі навчальні заклади.

"Ми вирішили зробити паузу на два дні, щоб промоніторити ситуацію. Завтра буде велика зум-нарада...Ми сьогодні не говоримо про закриття (шкіл та садочків, - ред.). Дитячі садки будуть закривати в останню чергу", - додав він.

НАЖИВО. Брифінг за результатами засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій у Львові

Posted by Андрій Садовий on Tuesday, March 9, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи Львівської області з 9 березня переходять на дистанційне навчання, а вже через тиждень дітей відправлять на весняні канікули.

Крім того, зміни в роботу шкіл внесли і у Вінницькій області, там діти пішли на канікули з 9 березня. Також на дистанційне навчання йдуть і школи Одеси.

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