Чи переведуть школи Львова на дистанційне навчання: що вирішили у міськраді
Школи Львова поки не будуть переводити на дистанційне навчання. Остаточне рішення планують ухвалити у четвер, 11 березня.
Про це на брифінгу за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій у Львові заявив мер міста Андрій Садовий.
"З приводу шкіл, ми моніторимо ситуацію сьогодні, завтра і в четвер будемо приймати таке рішення. До четверга (11 березня, - ред.) діти вчаться в школах. Хіба що окрема школа приймає рішення перейти на онлайн-навчання", - зазначив мер.
За його словами, на даний момент у Львові коронавірус діагностували у понад 120 вчителів.
Він також нагадаємо про рекомендації обласної комісії перевести в онлайн всі навчальні заклади.
"Ми вирішили зробити паузу на два дні, щоб промоніторити ситуацію. Завтра буде велика зум-нарада...Ми сьогодні не говоримо про закриття (шкіл та садочків, - ред.). Дитячі садки будуть закривати в останню чергу", - додав він.
НАЖИВО. Брифінг за результатами засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій у ЛьвовіPosted by Андрій Садовий on Tuesday, March 9, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи Львівської області з 9 березня переходять на дистанційне навчання, а вже через тиждень дітей відправлять на весняні канікули.
Крім того, зміни в роботу шкіл внесли і у Вінницькій області, там діти пішли на канікули з 9 березня. Також на дистанційне навчання йдуть і школи Одеси.