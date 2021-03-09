Переведут ли школы Львова на дистанционку: что решили в горсовете

Школы Львова пока не будут переводить на дистанционное обучение . Окончательное решение планируют принять в четверг, 11 марта.

Об этом на брифинге по результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове заявил мэр города Андрей Садовый .

"По поводу школ, мы мониторим ситуацию сегодня, завтра и в четверг будем принимать следующее решение. До четверга (11 марта, - ред.) дети учатся в школах. Разве что отдельная школа принимает решение перейти на онлайн-обучение", - отметил мэр.

По его словам, на данный момент во Львове коронавирус диагностировали у более 120 учителей.

Он также напомним о рекомендации областной комиссии перевести в онлайн все учебные заведения.

"Мы решили сделать паузу на два дня, чтобы промониторить ситуацию. Завтра будет большое зум-совещание...Мы сегодня не говорим о закрытии (школ и садиков, - ред.). Детские садики будут закрывать в самую последнюю очередь", - добавил он.