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Вінниця через епідситуацію відправила школи на канікули

Новость на русском → Вінниця, П'ятниця 05 березня 2021 18:43
Вінниця через епідситуацію відправила школи на канікули Фото: учні у масках на уроці (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

У Вінниці через епідемічну ситуацію вирішили раніше запланованих термінів почати весняні канікули у школах. Навчальні заклади підуть на канікули вже наступного вівторка, 9 березня.

Про це повідомила директор департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, передає Вінниця.info.

На навчання учні вінницьких шкіл повернуться за парти 16 березня.

"У зв’язку з епідемічною ситуацією, більшістю педагогічних колективів та радами загальноосвітніх закладів Вінницької громади прийнято рішення розпочати весняні канікули на два тижні раніше. Канікули триватимуть з 9 по 15 березня включно", - сказала Яценко.

Нагадаємо, 1 березня влада Вінницької області вирішила перевести школи на дистанційне навчання. З дому навчалися учні всіх класів.

Крім того, у березні низка областей України перевели школи на дистанційне навчання. Не завжди це рішення було пов'язане з карантинними обмеженнями в регіоні.

Додамо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Вінницька область близька до потрапляння в "червону" зону карантину. Разом з нею в "червоній" зоні можуть опинитися ще декілька регіонів.

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