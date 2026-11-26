По его словам, при длительных отключениях в корпусах могут остановиться насосы, отопление или вентиляция в укрытиях. Поэтому университеты должны оценивать, сколько времени могут работать без внешнего электроснабжения и какие системы способны поддерживать автономно.

Ситуация зависит от конкретного заведения. В прифронтовых общинах к проблемам электроснабжения добавляются близость боевых действий и частые обстрелы. В Киеве вызовом остаются крупные студенческие городки, также нуждающиеся в резервном питании.

Сколько средств выделили на подготовку вузов к зиме

Для усиления энергетической устойчивости государственных университетов в сфере управления МОН предусмотрено 600 млн гривен. Из них 500 млн гривен направят на капитальные проекты, еще 100 млн гривен - на подготовку проектной документации.

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По словам Трофименко, средства могут использовать, в частности, на системы накопления энергии и установки, которые одновременно производят электричество и тепло. После выделения финансирования университетам нужно еще закупить оборудование, установить его и проверить в работе.

Как обеспечат студентов жильем во время блекаутов

Университеты также должны подготовить дежурные общежития для студентов, которым некуда ехать. Прежде всего, это внутренне перемещенные лица, дети-сироты и те, чье жилье разрушено или осталось на оккупированной территории.

При ограниченных ресурсах МОН советует сосредоточивать таких жителей в одном подготовленном здании или в нескольких корпусах. Там необходимо проверить работу отопления, водоснабжения, резервного питания и доступ к укрытию.

Трофименко подчеркнул, что переход на дистанционное обучение не решает вопрос проживания студентов, которым некуда уехать.

Переведут ли университеты на дистанционное обучение

Формат обучения вузы должны определять в зависимости от фактических условий и согласовывать решения с местными военными администрациями. В одном заведении может быть автономный корпус для очных занятий, тогда как в другом при отключении останавливаются системы, необходимые для безопасного пребывания людей.

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Дистанционный формат уместен, если он позволяет продолжить обучение безопасно. В то же время университетам нужно учитывать, есть ли у студентов дома свет и интернет. МОН советует заблаговременно предоставлять материалы, которые можно загрузить и обработать без постоянной связи и предусматривать другое время для контрольных работ.

Лабораторные работы с оборудованием следует переносить или проводить на доступной безопасной базе. По словам Трофименко, многие заведения уже разместили основные лаборатории под землей.