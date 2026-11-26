Украинские университеты будут самостоятельно определять формат обучения во время отключений электроэнергии. МОН рекомендует прекращать очную работу там, где невозможно обеспечить базовые условия безопасности. В то же время, автоматического перевода всех вузов на дистанционное обучение не планируют.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
По его словам, при длительных отключениях в корпусах могут остановиться насосы, отопление или вентиляция в укрытиях. Поэтому университеты должны оценивать, сколько времени могут работать без внешнего электроснабжения и какие системы способны поддерживать автономно.
Ситуация зависит от конкретного заведения. В прифронтовых общинах к проблемам электроснабжения добавляются близость боевых действий и частые обстрелы. В Киеве вызовом остаются крупные студенческие городки, также нуждающиеся в резервном питании.
Для усиления энергетической устойчивости государственных университетов в сфере управления МОН предусмотрено 600 млн гривен. Из них 500 млн гривен направят на капитальные проекты, еще 100 млн гривен - на подготовку проектной документации.
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По словам Трофименко, средства могут использовать, в частности, на системы накопления энергии и установки, которые одновременно производят электричество и тепло. После выделения финансирования университетам нужно еще закупить оборудование, установить его и проверить в работе.
Университеты также должны подготовить дежурные общежития для студентов, которым некуда ехать. Прежде всего, это внутренне перемещенные лица, дети-сироты и те, чье жилье разрушено или осталось на оккупированной территории.
При ограниченных ресурсах МОН советует сосредоточивать таких жителей в одном подготовленном здании или в нескольких корпусах. Там необходимо проверить работу отопления, водоснабжения, резервного питания и доступ к укрытию.
Трофименко подчеркнул, что переход на дистанционное обучение не решает вопрос проживания студентов, которым некуда уехать.
Формат обучения вузы должны определять в зависимости от фактических условий и согласовывать решения с местными военными администрациями. В одном заведении может быть автономный корпус для очных занятий, тогда как в другом при отключении останавливаются системы, необходимые для безопасного пребывания людей.
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Дистанционный формат уместен, если он позволяет продолжить обучение безопасно. В то же время университетам нужно учитывать, есть ли у студентов дома свет и интернет. МОН советует заблаговременно предоставлять материалы, которые можно загрузить и обработать без постоянной связи и предусматривать другое время для контрольных работ.
Лабораторные работы с оборудованием следует переносить или проводить на доступной безопасной базе. По словам Трофименко, многие заведения уже разместили основные лаборатории под землей.
Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за сложной ситуации в энергетике университеты могут досрочно начать зимние каникулы. Такое решение каждое учреждение должно принимать самостоятельно, принимая во внимание возможность обеспечить безопасные условия для обучения и проживания студентов в общежитиях.
Также с 1 декабря 2026 года университеты планируют начать первую волну набора на "Зимнее поступление" - подготовительные курсы перед поступлением в вузы. К программе присоединились 94 заведения. Для отдельных категорий слушателей предусмотрены государственные гранты на обучение до 3 000 гривен в месяц, компенсация проживания в общежитии и ежемесячное пособие.