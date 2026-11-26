За його словами, під час тривалих відключень у корпусах можуть зупинитися насоси, опалення або вентиляція в укриттях. Тому університети мають оцінювати, скільки часу зможуть працювати без зовнішнього електропостачання та які системи здатні підтримувати автономно.

Ситуація залежить від конкретного закладу. У прифронтових громадах до проблем з електропостачанням додаються близькість бойових дій і часті обстріли. У Києві викликом залишаються великі студентські містечка, які також потребують резервного живлення.

Скільки коштів виділили на підготовку вишів до зими

Для посилення енергетичної стійкості державних університетів у сфері управління МОН передбачили 600 млн гривень. Із них 500 млн гривень спрямують на капітальні проєкти, ще 100 млн гривень - на підготовку проєктної документації.

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За словами Трофименка, кошти можуть використати, зокрема, на системи накопичення енергії та установки, які одночасно виробляють електрику й тепло. Після виділення фінансування університетам ще потрібно закупити обладнання, встановити його та перевірити в роботі.

Як забезпечать студентів житлом під час блекаутів

Університети також мають підготувати чергові гуртожитки для студентів, яким нікуди їхати. Насамперед це внутрішньо переміщені особи, діти-сироти та ті, чиє житло зруйноване або залишилося на окупованій території.

За обмежених ресурсів МОН радить зосереджувати таких мешканців в одній підготовленій будівлі або кількох корпусах. Там потрібно перевірити роботу опалення, водопостачання, резервного живлення та доступ до укриття.

Трофименко наголосив, що перехід на дистанційне навчання не вирішує питання проживання студентів, яким нікуди виїхати.

Чи переведуть університети на дистанційне навчання

Формат навчання виші мають визначати залежно від фактичних умов та узгоджувати рішення з місцевими військовими адміністраціями. В одному закладі може бути автономний корпус для очних занять, тоді як в іншому під час відключень зупиняються системи, необхідні для безпечного перебування людей.

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Дистанційний формат доречний, якщо він дає змогу продовжити навчання безпечно. Водночас університетам потрібно враховувати, чи мають студенти вдома світло та інтернет. МОН радить завчасно надавати матеріали, які можна завантажити й опрацювати без постійного зв'язку, та передбачати інший час для контрольних робіт.

Лабораторні роботи з обладнанням потрібно переносити або проводити на доступній безпечній базі. За словами Трофименка, багато закладів уже розмістили основні лабораторії під землею.