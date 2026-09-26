Перевод часов в Украине на зимнее время: ключевые причины и влияние на энергетику

Почему Украина переходит на зимнее время

Переход на зимнее время связан прежде всего с тем, чтобы согласовать начало активной части дня со световым днем. Осенью и зимой темнеет раньше, поэтому после перевода часов на час назад рассвет также наступает раньше.

Для людей это означает больше дневного света по утрам, когда начинается рабочий и учебный день. В то же время вечером темнеет раньше.

Еще одна причина - более рациональное использование электроэнергии. Изменение времени может влиять на то, в какие часы растет спрос на электроэнергию, в частности из-за освещения.

Официально в Украине не обнародовали данных, сколько именно электроэнергии может сэкономить переход на зимнее время. В то же время некоторые эксперты оценивают потенциальную экономию только в 2%, потому что сейчас есть современные системы энергосбережения. Однако даже такая экономия может быть весомой во время войны.

Напомним, что еще в июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, предусматривающий окончательное "закрепление" в Украине зимнего времени, которое более целесообразно для наших широт.

Документ отправили на подпись президенту Владимиру Зеленскому 21 августа 2024 года, но он до сих пор не подписан. Соответственно, Украина должна перейти на зимнее время в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.

Как зимнее время влияет на энергетику

По словам Дяченко, переход на зимнее время в целом положительно влияет на энергетику, поскольку позволяет более рационально использовать электроэнергию в соответствии со световым днем.

"Коррекция времени имеет как положительную, так и отрицательную плоскость. Для энергетики это однозначно хорошо, потому что все построено так, чтобы лучше вписываться в светловой день и более рационально использовать электроэнергию. Негативный аспект связан с тем, что нужно переводить транспорт на новые графики движения, а это требует дополнительных затрат", - говорит Дяченко.

Наибольшее значение перевода часов имеет для пиковых нагрузок. Они создают для энергосистемы большие проблемы, чем общий объем потребленной электроэнергии.

Традиционно наибольшая нагрузка на систему приходится на утро, когда люди собираются на работу, и вечер, когда возвращаются домой, примерно с 7:00 до 10:00 утром и с 19:00 до 22:00 вечером.

"Переход на зимнее время может несколько смягчить именно вечерний пик, поскольку световой день лучше согласуется с режимом потребления", - добавляет Дяченко.

Может ли это снизить потенциальные отключения

"Сейчас плановых отключений электроэнергии нет. Однако, если зимой возникнет дефицит мощности, более рациональное распределение потребления, а именно переход на зимнее время, может уменьшить и потребность в потенциальных отключениях", - отметил эксперт.

В то же время, значительную роль в стабильности украинской энергосистемы играют атомные электростанции. По словам Дяченко, в разные периоды они производят 50-70% электроэнергии, потребляемой Украиной. Именно это позволяет покрывать значительную часть потребностей даже при повреждении других генерирующих мощностей.

Однако главной проблемой украинской энергосистемы остается не только объем производства электроэнергии, но и возможность быстро регулировать мощность в часы пикового потребления.

Что может осложнить ситуацию зимой

По словам Дяченко, украинская энергосистема сохраняет высокую устойчивость после масштабных атак, однако значительная часть тепловой и гидроэнергетической генерации повреждена. Поэтому возникают проблемы именно с маневровыми мощностями, которые нужны для покрытия пиковых нагрузок.

"Украина постепенно восстанавливает поврежденные мощности и развивает распределенную генерацию - небольшие электростанции, в том числе возобновляемые и традиционные. В то же время, такая генерация не всегда может полноценно заменить мощности, необходимые для регулирования нагрузки", - объясняет Дяченко.

Кроме того, по его словам, в случае новых массированных российских ударов, эти небольшие электросатнции могут стать одними из главных целей.

"Распределенная генерация не очень приспособлена для регулирования, поэтому с этим у нас будут проблемы. И отключения, если будут, они как раз будут в пиковые часы", - отмечает эксперт.