Поможет ли перевод часов в Украине с экономией света: мнение эксперта

Бытует мнение, что перевод часов на зимнее время позволит сэкономить электрическую энергию. Такой эффект действительно имеет место, но в случае расхода электроэнергии на освещение.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик энергетических рынков Максим Билявский.

Он объяснил, что после дня осеннего равноденствия, - световой день уменьшается, и чтобы немного его продлить, время переводят на один час.

По словам аналитика, согласно историческим данным, в среднем за счет перевода стрелок часов удается сэкономить не более 2% электроэнергии, это уровень статистической погрешности. Однако в Украине нужна экономия в 20% и больше.

"Таким образом, существенно сэкономить не удастся, потому что главным потребителем электроэнергии являются не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия", - подчеркнул Билявский.

При этом, как уточняет аналитик, достичь экономии электрической энергии для освещения можно и без перевода часов - для этого достаточно промышленным предприятиям заменить прожекторы площадок или лампы накаливания в цехах на LED. По его оценкам, в таком случае только предприятия Запорожья смогут ежедневно экономить около 5 МВт мощности.

Билявский также отмечает, что наибольший потенциал экономии электрической энергии кроется в оптимизации парка компрессорного оборудования (базовая мощность с регулируемым приводом, частотная регулировка), которое централизовано и используется для подачи воздуха на технологические операции в разные цеха.

"Оценочный экономический эффект - уменьшение годового потребления электрической энергии по данной категории до 30%", - добавил он.

Кроме того, аналитик объяснил, что тот эффект, на который возлагались в советские времена, сейчас фактически не работает, поэтому экономить также следует за счет модернизации промышленности, изменения графика рабочего времени промышленных предприятий и введения третьей смены.

Также, по его словам, уместно пересмотреть график работы и подвижной состав муниципального транспорта.