Перевод часов 2026: как адаптировать организм к зимнему времени

Уже в эти выходные - в ночь с 24 на 25 октября - Украина перейдет на зимнее время. И хотя люди получат "дополнительный" час для сна, некоторым может понадобиться определенный период для адаптации.

Подробнее о влиянии перевода часов на здоровье и советах специалистов насчет адаптации к "новому" времени, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как перевод часов влияет на здоровье

В пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) рассказали, что обычно осенний переход на зимнее время (когда стрелки часов переводят на час назад) переносится легче, чем весенний.

Однако "смена" времени даже всего лишь на один час может временно повлиять на привычный режим сна и бодрствования.

Специалисты объяснили, что организму при этом необходимо адаптировать свои циркадные ритмы - внутренние "биологические часы", которые регулируют сон, активность, аппетит, настроение и другие физиологические процессы.

Сообщается, что в первые дни после "смены" времени некоторые люди могут ощущать:

сонливость или, напротив, трудности с засыпанием;

усталость и снижение работоспособности;

ухудшение концентрации внимания;

головные боли;

смены настроения и аппетита.

Даже "дополнительный" час не всегда означает полноценный дополнительный час сна - адаптация режима может длиться несколько дней.

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Как советуют адаптироваться к "новому" времени в ЦКПБ

Генеральный директор ГУ "Тернопольский областной ЦКПБ Минздрава Украины" и главный государственный санитарный врач региона Оксана Чайчук рассказала, что "для большинства людей приспособление к новому времени происходит достаточно быстро".

"Однако детям, людям старшего возраста и тем, кто имеет нарушения сна, может понадобиться чуть больше времени", - признала она.

"Лучшая помощь организму в период адаптации", по словам эксперта, это "стабильный режим дня, достаточная продолжительность сна, дневной свет и физическая активность".

В целом для того, чтобы переход на зимнее время прошел более комфортно, в ЦКПБ советуют:

соблюдать режим сна - пытаться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время;

- пытаться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время; не пытаться использовать "дополнительный" час для позднего засыпания - лучше сохранить привычную длительность ночного отдыха;

- лучше сохранить привычную длительность ночного отдыха; больше бывать на дневном свете (особенно утром) - естественное освещение помогает организму синхронизировать внутренние "биологические часы";

- естественное освещение помогает организму синхронизировать внутренние "биологические часы"; оставаться физически активными - прогулки и умеренная двигательная активность положительно влияют на сон и общее самочувствие;

- прогулки и умеренная двигательная активность положительно влияют на сон и общее самочувствие; ограничить кофеин во второй половине дня - особенно если после "смены" времени возникли трудности с засыпанием;

- особенно если после "смены" времени возникли трудности с засыпанием; избегать алкоголя перед сном - ведь он ухудшает качество ночного отдыха;

- ведь он ухудшает качество ночного отдыха; снизить использование гаджетов вечером и стараться не проводить последние часы перед сном перед ярким экраном.

"Если чувствуете сонливость или снижение концентрации, будьте особенно внимательны за рулем и во время работы, которая требует быстрой реакции", - подчеркнули специалисты.

Когда переводить часы на зимнее время и как к нему адаптироваться (инфографика: facebook.com/TernopilregionalCDC)

В заключение украинцам напомнили, что переход на зимнее время - хороший повод обратить внимание на собственный режим сна.

Ведь взрослому человеку важно:

не просто провести достаточное количество часов в постели;

но и соблюдать регулярный график сна и создавать условия для качественного ночного отдыха.

"25 октября не забудьте перевести часы на час назад и дайте своему организму время адаптироваться к новому режиму", - подытожили в ЦКПБ.