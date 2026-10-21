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Перевод часов в ЕС: как и когда перейти на зимнее время 2026 украинцам в Польше

14:22 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Перевод часов в ЕС: как и когда перейти на зимнее время 2026 украинцам в Польше Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Страны ЕС придерживаются графика сезонного перевода часов дважды в год. Для украинцев в Польше это означает очередной переход на зимнее время по четко определенным "местным" правилам.

Подробнее о том, от чего зависят дата и время перевода часов в ЕС в целом, а также когда именно нужно будет "сменить" время в Польше, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что определяет дату перевода часов в ЕС

Впервые Европейский Союз законодательно урегулировал правила перехода на летнее время в 1980 году (с помощью директивы, координировавшей существующие национальные практики для обеспечения надлежащего функционирования единого рынка).

Сегодня общие для всех государств-членов ЕС правила применения летнего времени определяет директива, вступившая в силу в 2001 году.

Между тем конкретный график (точное расписание периода применения летнего времени и даты возвращения на зимнее) определяет соответствующее сообщение - календарь - Европейской комиссии.

Самый новый такой документ был опубликован в марте 2026 года. Он определяет график сезонных изменений на 2027-2031 годы.

Согласно ему, периоды применения летнего времени в ЕС ориентируются на Всемирное координированное время (UTC):

  • в 2027 году - с воскресенья 28 марта по 31 октября;
  • в 2028 году - с воскресенья 26 марта по 29 октября;
  • в 2029 году - с воскресенья 25 марта по 28 октября;
  • в 2030 году - с воскресенья 31 марта по 27 октября;
  • в 2031 году - с воскресенья 30 марта по 26 октября.

Читайте также: Перевод часов 2026: кто кроме Украины перейдет на зимнее время

От чего зависит точное время перевода часов

Исходя из сообщения Европейской комиссии, летнее время в ЕС начинается и завершается в 01:00 по UTC.

Однако реальное ("местное") время перевода часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября зависит от того, к какому часовому поясу принадлежит та или иная страна.

Следует отметить также, что в целом в ЕС существует три стандартных часовых пояса:

  • западноевропейское время (Ирландия и Португалия);
  • центральноевропейское время (17 государств-членов в этой географической зоне);
  • восточноевропейское время (Болгария, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Литва и Румыния).

Читайте также: Перевод часов 2026: почему переход на зимнее время происходит именно в воскресенье

Когда переходить на зимнее время украинцам в Польше

В Польше даты и точные часы перехода на летнее время и обратно регулирует распоряжение (постановление) премьер-министра от 4 марта 2022 года.

Оно охватывает период с 2022 по 2026 годы.

Согласно документу, летнее время в Польше в 2026 году:

  • было введено в последнее воскресенье марта, 29 числа - в 2:00 по центральноевропейскому времени или же в 1:00 по UTC (PL);
  • должно быть отменено в последнее воскресенье октября, 25 числа - в 3:00 по центральноевропейскому (летнему) времени или же в 1:00 по UTC (PL).

В постановлении уточняется, что "отмена центральноевропейского летнего времени заключается в изменении показаний часов с 3:00 на 2:00, что будет начальным часом центральноевропейского времени".

Следовательно, для того чтобы перейти на зимнее время в 2026 году, жителям и гостям Польши необходимо будет перевести стрелки часов:

  • в ночь с субботы (24 октября) на воскресенье (25 октября);
  • на час назад (с 3:00 на 2:00).

Поспать при этом получится на час дольше.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему перевод часов в Украине до сих пор не отменили.

Кроме того, мы объясняли, как зимнее время может влиять на сон и самочувствие людей.

Читайте также, может ли перевод часов влиять на отключения света во время войны.

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