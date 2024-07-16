Преимущество РФ в использовании артиллерии сократилось: в Генштабе назвали цифры

Россия теряет свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генштабе Вооруженных сил Украины.

При этом, по словам собеседника, россияне используют около 1300 FPV-дронов за сутки. Но украинские защитники запускают больше таких беспилотников.

Как отметил источник, если раньше россияне использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина - 10 тысяч , то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч , а РФ - 45 тысяч .

Что предшествовало

Напомним, еще в конце июня источник РБК-Украина в Генштабе заявлял, что соотношение в использовании артиллерии между Украиной и Россией сократилось до 1:3. В начале года оно составляло 1:7.

При этом в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский объяснял, для чего важно сократить разрыв в использовании артиллерии с Россией. По его словам, при соотношении 1:3 или 1:1,5 украинские защитники смогут продолжать деоккупацию территорий.

К слову, новости о сокращении разрыва в использовании боеприпасов появились на фоне начала передачи Украине снарядов в рамках чешской инициативы. Пока доставили 50 тысяч единиц, рассказал сегодня, 16 июля, премьер Украины Денис Шмыгаль.

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