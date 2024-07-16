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Перевага РФ у використанні артилерії скоротилася: у Генштабі назвали цифри

Україна, Вівторок 16 липня 2024 20:12
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Перевага РФ у використанні артилерії скоротилася: у Генштабі назвали цифри Ілюстративне фото: українські воїни почали використовувати більше снарядів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Росія втрачає свою значну перевагу у використанні боєприпасів на війні проти України.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генштабі Збройних сил України.

Як зазначило джерело, якщо раніше росіяни використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна - 10 тисяч , то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а РФ - 45 тисяч.

При цьому, за словами співрозмовника, росіяни використовують близько 1300 FPV-дронів за добу. Але українські захисники запускають більше таких безпілотників.

Що передувало

Нагадаємо, ще наприкінці червня джерело РБК-Україна в Генштабі заявляло, що співвідношення у використанні артилерії між Україною та Росією скоротилося до 1:3. На початку року воно складало 1:7.

При цьому наприкінці лютого, президент України Володимир Зеленський пояснював, для чого важливо скоротити розрив у використанні артилерії з Росією. За його словами, за співвідношенням 1:3 або 1:1,5 українські захисники зможуть продовжувати деокупацію територій.

До речі, новини про скорочення розриву використання боєприпасів з'явилися на тлі початку передачі Україні снарядів у рамках чеської ініціативи. Поки що доставили 50 тисяч одиниць, розповів сьогодні, 16 липня, прем'єр України Денис Шмигаль.

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