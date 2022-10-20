RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Превращают в Попасную. Оккупанты беспощадно обстреливают освобожденные села в Луганской области

Фото: освобожденные села в Луганской области оккупанты обстреливают, превращая в Попасную (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Села на западе Луганской области, которые освободили украинские военные, российские оккупанты сейчас нещадно обстреливают, равняя с землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они (российские оккупанты, - ред.) те села, из которых их выбили ВСУ, они их просто стирают обстрелами полностью. То есть там, где возможно они выезжают танками на прямую наводку, там, где это невозможно, потому что они опасаются, что потеряют эти танчики, там уже насыпают "Градами". Все, что там было, некоторые населенные пункты понемногу становятся похожими на нашу Попасную", - рассказал он.

В частности, по словам Гайдая, под беспощадным огнем находится Стельмаховка, которую "полностью разрушают, обстреливают круглосуточно".

Как сообщалось, ВСУ удалось освободить от российских оккупантов уже семь населенных пунктов Луганской области. Об освобождении села Стельмаховка Луганской области Гайдай сообщил 9 октября.

При этом на восстановление Луганской области понадобится около семи лет. Однако работы можно будет начать только после полной деоккупации региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск