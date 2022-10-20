Превращают в Попасную. Оккупанты беспощадно обстреливают освобожденные села в Луганской области

"Они (российские оккупанты, - ред.) те села, из которых их выбили ВСУ, они их просто стирают обстрелами полностью. То есть там, где возможно они выезжают танками на прямую наводку, там, где это невозможно, потому что они опасаются, что потеряют эти танчики, там уже насыпают "Градами". Все, что там было, некоторые населенные пункты понемногу становятся похожими на нашу Попасную", - рассказал он.

В частности, по словам Гайдая, под беспощадным огнем находится Стельмаховка, которую "полностью разрушают, обстреливают круглосуточно".