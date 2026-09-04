Перестрелка в Киеве: суд освободил сотрудника СБУ из-под стражи

Печерский суд Киева отпустил под личное поручение сотрудника Службы безопасности Украины Назара Верхолу. Он является фигурантом дела насчет перестрелки между ГУР и СБУ на улице Шумского в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.
Назара Верхолу освободили из-под стражи под личное поручение руководителя департамента контрразведки СБУ.
Он подозревается в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Прокурор и адвокат попросили о заседании в закрытом формате во время избрания меры пресечения. Поэтому судья принял решение закрыть заседание.
Прокурор просил для служащего СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона гривен. Сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения.
Напомним, утром 2 сентября в соцсетях распространились видео с последствиями стрельбы в жилом массиве Березняки, у дома на улице Юрия Шумского.
Полиция перекрыла движение транспорта по району. На месте происшествия работали силовики.
В СБУ заявили, что заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов, которого накануне задержали, якобы имел контакты с ФСБ и готовил покушение на одного из лидеров российской оппозиции.
Также сообщалось, что 4 сентября суд в Киеве избрал меру пресечения для военнослужащего Главного управления разведки Министерства обороны Сергея Иванова. Накануне ему объявили подозрение по делу о стрельбе в столице.