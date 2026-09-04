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Перестрелка в Киеве: суд освободил сотрудника СБУ из-под стражи

17:26 04.09.2026 Пт
2 мин
Назару Верхоле избрали меру пресечения
aimg Елена Бджола
Фото: сотрудник СБУ Назар Верхола в зале суда (скрин из видео)

Печерский суд Киева отпустил под личное поручение сотрудника Службы безопасности Украины Назара Верхолу. Он является фигурантом дела насчет перестрелки между ГУР и СБУ на улице Шумского в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Суд отпустил Верхолу

Назара Верхолу освободили из-под стражи под личное поручение руководителя департамента контрразведки СБУ.

Он подозревается в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Прокурор и адвокат попросили о заседании в закрытом формате во время избрания меры пресечения. Поэтому судья принял решение закрыть заседание.

Прокурор просил для служащего СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона гривен. Сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения.

Стрельба на Шумского

Напомним, утром 2 сентября в соцсетях распространились видео с последствиями стрельбы в жилом массиве Березняки, у дома на улице Юрия Шумского.

Полиция перекрыла движение транспорта по району. На месте происшествия работали силовики.

В СБУ заявили, что заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов, которого накануне задержали, якобы имел контакты с ФСБ и готовил покушение на одного из лидеров российской оппозиции.

Также сообщалось, что 4 сентября суд в Киеве избрал меру пресечения для военнослужащего Главного управления разведки Министерства обороны Сергея Иванова. Накануне ему объявили подозрение по делу о стрельбе в столице.

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