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Перестрелка в Киеве: бойцы СБУ и ГУР получили подозрения, исчезновение Каплунова расследуют

19:10 03.09.2026 Чт
2 мин
Стрельба между силовиками в Киеве вызвала резонанс
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: сотрудники СБУ участвовали в перестрелке с военными ГУР (facebook.com/SecurSerUkraine)

Правоохранители сообщили подозрения военному ГУР и сотруднику СБУ, которые могли быть причастны к резонансной перестрелке в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram.

Подозрения силовикам

Кравченко отметил, что по факту применения огнестрельного оружия подозрения получили:

  • сотрудник СБУ - по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий);
  • военнослужащий ГУР МО Украины - по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

В рамках уголовного производства назначен комплекс экспертиз. Они должны установить все обстоятельства применения оружия, происхождение следов выстрелов и изучить вещественные доказательства, изъятые с места происшествия.

Кравченко отметил, сейчас главная задача - установить факты, проверить действия и заявления всех участников конфликта.

Исчезновение Каплунова

По словам генпрокурора, исчезновение заместителя командира РДК Степана Каплунова расследуют в рамках отдельного дела, которое открыли 1 сентября.

"Устанавливаем полную картину случившегося: лиц, причастных к его исчезновению, мотивы их действий, маршрут перемещения и другие обстоятельства", - подчеркнул Кравченко.

Стрельба в Киеве

Напомним, вчера, 2 сентября, на улице Юрия Шумского в Киеве произошел конфликт между военнослужащими ГУР и сотрудниками СБУ, в результате которого были пострадавшие.

Инцидент произошел после исчезновения заместителя командира РДК Степана Каплунова. Согласно одной из версий, его "похитили" сотрудники СБУ.

При этом Служба безопасности утверждает, что ей удалось "предотвратить теракт", в рамках которого ФСБ планировала ликвидировать на территории Украины одного из российских оппозиционеров.

Источники РБК-Украина сообщили, что именно Каплунова подозревали в подготовке этого теракта.

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