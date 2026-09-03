Перестрілка у Києві: бійці СБУ та ГУР отримали підозри, зникнення Каплунова розслідують

Правоохоронці повідомили про підозри військовому ГУР та співробітнику СБУ, які могли бути причетні до резонансної перестрілки у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка в Telegram.
Кравченко зазначив, що за фактом застосування вогнепальної зброї підозри отримали:
У рамках кримінального провадження призначено комплекс експертиз. Вони повинні встановити всі обставини застосування зброї, походження слідів пострілів та вивчити речові докази, вилучені з місця події.
Кравченко зазначив, зараз головне завдання - встановити факти, перевірити дії та заяви всіх учасників конфлікту.
За словами генпрокурора, зникнення заступника командира РДК Степана Каплунова розслідують у рамках окремої справи, яку порушили 1 вересня.
"Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їх дій, маршрут переміщення та інші обставини", - наголосив Кравченко.
Нагадаємо, вчора, 2 вересня, на вулиці Юрія Шумського у Києві стався конфлікт між військовослужбовцями ГУР та співробітниками СБУ, внаслідок якого були постраждалі.
Інцидент стався після зникнення заступника командира РДК Степана Каплунова. За однією з версій, його "викрали" співробітники СБУ.
При цьому Служба безпеки стверджує, що їй вдалося "запобігти теракту", в рамках якого ФСБ планувала ліквідувати на території України одного з російських опозиціонерів.
Джерела РБК-Україна повідомили, що саме Каплунова підозрювали у підготовці цього теракту.