Перестрелка в Киеве: бойцы СБУ и ГУР получили подозрения, исчезновение Каплунова расследуют

Правоохранители сообщили подозрения военному ГУР и сотруднику СБУ, которые могли быть причастны к резонансной перестрелке в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram .

Подозрения силовикам

Кравченко отметил, что по факту применения огнестрельного оружия подозрения получили:

сотрудник СБУ - по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий);

военнослужащий ГУР МО Украины - по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

В рамках уголовного производства назначен комплекс экспертиз. Они должны установить все обстоятельства применения оружия, происхождение следов выстрелов и изучить вещественные доказательства, изъятые с места происшествия.

Кравченко отметил, сейчас главная задача - установить факты, проверить действия и заявления всех участников конфликта.

Исчезновение Каплунова

По словам генпрокурора, исчезновение заместителя командира РДК Степана Каплунова расследуют в рамках отдельного дела, которое открыли 1 сентября.

"Устанавливаем полную картину случившегося: лиц, причастных к его исчезновению, мотивы их действий, маршрут перемещения и другие обстоятельства", - подчеркнул Кравченко.

Стрельба в Киеве

Напомним, вчера, 2 сентября, на улице Юрия Шумского в Киеве произошел конфликт между военнослужащими ГУР и сотрудниками СБУ, в результате которого были пострадавшие.

Инцидент произошел после исчезновения заместителя командира РДК Степана Каплунова. Согласно одной из версий, его "похитили" сотрудники СБУ.