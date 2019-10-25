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У Харкові біля супермаркету сталась перестрілка, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 13:41
У Харкові біля супермаркету сталась перестрілка, є загиблий
Фото: місце стрілянини (hk.npu.gov.ua)

За даними ЗМІ, один з постраждалих заступник керівника організації "Оплот"

У Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, двоє невідомих стріляли зі зброї у двох чоловіків. Один з них помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. В результаті поранений в груди чоловік помер.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що один з постраждалих - Георгій Ісаков входив в "Оплот" і був заступником керівника Харківської громадської організації "Оплот" Євгеній Жиліна.

Фото: стрілянина у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Для розшуку та затримання зловмисників в місті та області введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Кадры стрельбы на Клочковской попали на видео

Кадры стрельбы на Клочковской попали на видео. Убит один из нападавших. Жертва нападения отстреливалась в ответ Мужчина оборонялся и стал стрелять в ответ Подписывайтесь на наш Telegram https://t.me/myharkov видео Харьков 1654

Опубліковано Жить в Харькове Пʼятниця, 25 жовтня 2019 р.

"Автомобіль, на якому зловмисники зникли, знайдений неподалік від місця скоєння злочину. Він підпалений. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Проводиться огляд, опитуються свідки, збираються речові докази", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Крім того, декілька днів тому у центрі Харкова, на вулиці Пушкінській, двоє невідомих стріляли у 30-річного чоловіка та його 18-річного знайомого. Стрілки втекли з місця події. Постраждалим у лікарні надали медичну допомогу та відпустили додому.

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