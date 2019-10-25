ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стрілянина у Харкові: загиблий був свідком у справі Вороненкова

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 15:19
Стрілянина у Харкові: загиблий був свідком у справі Вороненкова
Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

В результаті перестрілки в Харкові загинув Володимир Борох

У ході перестрілки в Харкові загинув Володимир Борох, який був свідком у справі про вбивство депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Про це повідомив адвокат Святослав Пархоменко, передає проект "Ґрати" у Facebook.

Повідомляється, що в перестрілці в Шевченківському районі Харкова загинув Володимир Борох. За словами адвоката, Борох проходив свідком у справі про вбивство Вороненкова.

За даними ЗМІ, Борох був "правою рукою" пораненого в перестрілці Георгія Ісакова, який раніше входив до керівництва харківської організації "Оплот".

Нагадаємо, сьогодні в Харкові сталася перестрілка, в результаті якої загинула одна людина, ще одну госпіталізовано. Після цього стався вибух в районі Південного вокзалу. За попередньою інформацією, один з учасників перестрілки підірвав себе гранатою, намагаючись втекти від поліції.

Відзначимо, на цьому тижні Печерський районний суд Києва скасував підозру росіянину Володимиру Тюріну, який фігурує в якості замовника в справі про вбивство Дениса Вороненкова.

У загиблого під час вибуху на вокзалі Харкова було кілька гранат
Новини України ХарківперестрілкаДенис Вороненков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся