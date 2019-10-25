Стрілянина у Харкові: загиблий був свідком у справі Вороненкова

Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

В результаті перестрілки в Харкові загинув Володимир Борох

У ході перестрілки в Харкові загинув Володимир Борох, який був свідком у справі про вбивство депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Про це повідомив адвокат Святослав Пархоменко, передає проект "Ґрати" у Facebook.

Повідомляється, що в перестрілці в Шевченківському районі Харкова загинув Володимир Борох. За словами адвоката, Борох проходив свідком у справі про вбивство Вороненкова.

За даними ЗМІ, Борох був "правою рукою" пораненого в перестрілці Георгія Ісакова, який раніше входив до керівництва харківської організації "Оплот".

Нагадаємо, сьогодні в Харкові сталася перестрілка, в результаті якої загинула одна людина, ще одну госпіталізовано. Після цього стався вибух в районі Південного вокзалу. За попередньою інформацією, один з учасників перестрілки підірвав себе гранатою, намагаючись втекти від поліції.

Відзначимо, на цьому тижні Печерський районний суд Києва скасував підозру росіянину Володимиру Тюріну, який фігурує в якості замовника в справі про вбивство Дениса Вороненкова.



