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Призначено в. о. міністра захисту навколишнього середовища України

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Київ, Середа 03 листопада 2021 18:13
Призначено в. о. міністра захисту навколишнього середовища України Фото: в. о. міністра захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець (mepr.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів призначив виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України. Кадрове рішення прийнято після того, як сьогодні з посади міністра був звільнений Роман Абрамовський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України на Руслана Стрільця", - повідомив він.

Зазначимо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що саме заступник міністра захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець буде в. о. міністра після відставки Абрамовського.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив його звільнення тим, що керівництво країни було незадоволене тим, як міністерство виконує укази президента.

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Кабінет Міністрів України
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