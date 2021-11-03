Зеленський направив в Раду подання про призначення нового міністра оборони
Колишній міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков покинув посаду першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі. Зеленський надав подання про назначення його новим міністром оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.
"До Верховної ради України надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України", - пише Мельничук.
Що відомо про Олексія Резнікова
- з квітня 2016 року по вересень 2018 року - заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань провадження самоврядних повноважень;
- 18 вересня 2019 року - президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у ТКГ;
- 4 березня 2020 року - був призначений на посаду віце-прем‘єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що міністр оборони Андрій Таран пішов у відставку.
Водночас, після того як Резніков покинув посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ - ймовірно, що його обов'язки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника, народного депутата Олександра Мережка.