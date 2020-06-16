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Суд переглядає міру запобіжного заходу Стерненко

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 12:31
Суд переглядає міру запобіжного заходу Стерненко
Фото: Сергій Стерненко в залі суду (РБК-Україна)

Раніше суд відправив активіста відбувати арешт у військовій частині Одеси

Шевченківський районний суд перегляне рішення про домашній арешт активісту Сергію Стерненко. Засідання відбуватиметься сьогодні о 12:30.

Про це повідомляє прес-служба Шевченківського районного суду міста Києва.

Як повідомляється, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва розглядатиметься клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та захисника активіста про зміну домашнього арешту Сергію Стерненко.

Зазначимо, раніше суд відправив відбувати арешт за місцем прописки - у військовій частині Одеси.

Нагадаємо, активіст Сергій Стерненко заявив, що очільник Шевченківського суду назначив перегляд судового рішення по його справі.

Крім того, вчора одеському активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід.

Під стінами суду, який обирав йому запобіжний захід, відбулося кілька зіткнень, в результаті затримали п'ять активістів, при цьому двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ходатайствоСуд
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