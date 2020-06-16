ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд пересматривает меру пресечения Стерненко

Новости » Общество     16.06.2020 - 12:31
Суд пересматривает меру пресечения Стерненко
Фото: Сергей Стерненко в зале суда (РБК-Украина)

Ранее суд отправил активиста отбывать арест в военной части Одессы

Шевченковский районный суд пересмотрит решение о домашнем аресте активисту Сергею Стерненко. Заседание состоится сегодня в 12:30.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда города Киева.

Как сообщается, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева будет рассматриваться ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и защитника активиста об изменении домашнего ареста Сергею Стерненко.

Отметим, ранее суд отправил отбывать арест по месту прописки - в военной части Одессы.

Напомним, активист Сергей Стерненко заявил, что глава Шевченковского суда назначил пересмотр судебного решения по его делу.

Кроме того, вчера одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения.

Под стенами суда, который избирал ему меру пресечения, произошло несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, при этом двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ходатайствоСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь