Суд пересматривает меру пресечения Стерненко

Фото: Сергей Стерненко в зале суда (РБК-Украина)

Ранее суд отправил активиста отбывать арест в военной части Одессы

Шевченковский районный суд пересмотрит решение о домашнем аресте активисту Сергею Стерненко. Заседание состоится сегодня в 12:30.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда города Киева.

Как сообщается, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева будет рассматриваться ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и защитника активиста об изменении домашнего ареста Сергею Стерненко.

Отметим, ранее суд отправил отбывать арест по месту прописки - в военной части Одессы.

Напомним, активист Сергей Стерненко заявил, что глава Шевченковского суда назначил пересмотр судебного решения по его делу.

Кроме того, вчера одесскому активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения.

Под стенами суда, который избирал ему меру пресечения, произошло несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, при этом двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский