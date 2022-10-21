RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Препятствий для продления зерновой сделки нет, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Препятствий для того, чтобы продлить зерновую сделку нет. Украина и Россия поддерживают такую инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое приводит Haber 7.

"Нет никаких препятствий для продления договора перевозки (зерна - ред.). Я снова увидел это во время вчерашней встречи с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.) и во время встречи с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.). А между тем, если есть какое-то препятствие, для нас нет преград, чтобы его преодолеть", - заявил президент.

Напомним, ранее представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что Россия может выйти из зернового соглашения, если ее требования касательно экспорта российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии не будут выполнены.

Позже президент РФ Владимир Путин пригрозил выйти из зерновой сделки в случае, если якобы "зерновые коридоры использовали для взрыва на Крымском мосту".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияРеджеп Тайип Эрдоган