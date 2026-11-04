Переселенцам нужно успеть до 30 ноября, чтобы получить субсидию с начала сезона

Внутренне перемещенные лица могут оформить жилищную субсидию по месту фактического проживания, даже без договора аренды. Чтобы получить помощь с начала отопительного сезона, документы нужно подать до 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты ВПО Павла Фролова.

Переселенцы имеют право на жилищную субсидию по месту фактического проживания, независимо от регистрации. Договор аренды жилья для этого не обязателен.

Согласно базовым расчетам, претендовать на помощь могут семьи, у которых расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода.

По словам Фролова, для оформления субсидии нужно подать заявление и декларацию о доходах членов семьи. К ним прилагают паспорт, РНОКПП и справку о статусе ВПЛ.

Документы принимают сервисные центры Пенсионного фонда, лично или по почте, ЦНАПы и уполномоченные лица громад. Подать заявление можно и онлайн, через веб-портал или приложение ПФУ либо через Дію.

Отопительный период для расчета субсидии длится с 16 октября по 15 апреля. Расходы на отопление за октябрь считают с 16 числа, даже если тепло дали позже. Субсидию за октябрь выплачивают в ноябре.

Если подать документы до 30 ноября, субсидию назначат с начала отопительного сезона. В случае обращения после 1 декабря ее начислят только с месяца подачи заявления.

Семьям, которым субсидию назначили с мая, повторно обращаться не нужно, на отопительный сезон ее рассчитают автоматически. Исключение составляют те, кто получает субсидию на покупку твердого или жидкого печного топлива.