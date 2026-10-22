Новый закон о ВПЛ заработал с 22 октября: что и для кого меняется

В Украине 22 октября вступает в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). Он предполагает изменения в системе учета переселенцев и подходах к их поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Министерства социальной политики, семьи и единства Украины и Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Нужно ли переоформлять справку ВПЛ

Ранее выданные справки ВПЛ остаются в силе, поэтому менять их или повторно становиться на учет из-за вступления в силу нового закона не требуется.

Также пока не меняется порядок оформления справки. Люди, которые впервые будут обращаться за взятием на учет после 22 октября, смогут по-прежнему оформить ее через приложение "Дія", в ЦНАПе или в органе социальной защиты населения.

Действующие процедуры оформления и получения помощи переселенцам также сохраняются.

Что изменится для переселенцев

Новые механизмы будут внедряться постепенно после принятия необходимых нормативно-правовых актов и запуска цифровых инструментов.

В частности, предусмотрены следующие изменения:

Единая информационная база данных о ВПЛ. Учет переселенцев планируется перевести в единую базу. Впоследствии люди смогут получать выдержку онлайн вместо оформления справки. Пока цифровой сервис находится в разработке.

Учет переселенцев планируется перевести в единую базу. Впоследствии люди смогут получать выдержку онлайн вместо оформления справки. Пока цифровой сервис находится в разработке. Помощь на основе индивидуальных потребностей. Предусмотрена оценка потребностей переселенцев на разных этапах, чтобы определять, какой поддержки нуждается конкретный человек или семья. Речь идет не только об учете и выплатах на проживание, но и о помощи в решении других проблем.

Предусмотрена оценка потребностей переселенцев на разных этапах, чтобы определять, какой поддержки нуждается конкретный человек или семья. Речь идет не только об учете и выплатах на проживание, но и о помощи в решении других проблем. Единая система учета жилья для ВПЛ. Планируется создать информационно-аналитическую систему объектов недвижимости. Ее будут наполнять и обновлять органы местного самоуправления, чтобы подбирать жилье с учетом потребностей переселенцев.

Планируется создать информационно-аналитическую систему объектов недвижимости. Ее будут наполнять и обновлять органы местного самоуправления, чтобы подбирать жилье с учетом потребностей переселенцев. Большее участие в жизни общин. ВПЛ смогут приобщаться к общественным слушаниям, местным программам поддержки и решению вопросов общины. Предложения советов ВПЛ будут обязательными к рассмотрению органами власти, при которых они созданы.

Когда заработают новые правила

Вступление в силу закона не означает, что все предусмотренные им изменения заработают сразу. Для этого необходимо принять соответствующие нормативно правовые акты и запустить новые цифровые инструменты.

В министерстве отметили, что будут дополнительно информировать о внедрении изменений, новых механизмах поддержки переселенцев и порядке пользования ими.