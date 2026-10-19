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Переселенцам могут повысить пособие на 1000 гривен с января 2027 года

08:07 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Переселенцам могут повысить пособие на 1000 гривен с января 2027 года Фото: помощь ВПО могут повысить на 1000 гривен с 2027 года (коллаж РБК-Украина)
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Бюджетный комитет Верховной Рады включил в поручения правительства правки о повышении помощи на проживание для ВПО на 1000 гривен с 1 января 2027 года. Окончательное решение будет принято во время второго чтения бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Павла Фролова в Facebook.

Речь идет о правках №1040 и №1041 к проекту бюджета на 2027 год. Если их примут, с 1 января помощь на жительство будет составлять:

  • 4000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;
  • 3000 гривен – для других переселенцев.

Что изменится для детей ВПО

Повышенную помощь предлагают распространить на детей выехавших из дома переселенцев еще с 2014 года. Кроме того, правки отменяют требование, согласно которому дети ВПО должны обязательно учиться офлайн по новому месту жительства.

Когда примут решение

Пока это только поручение правительства. После поддержки комитета и Верховной Рады Кабмин должен разработать предложения и найти на них деньги при подготовке окончательной версии бюджета-2027.

Помощь на жительство за октябрь переселенцам профинансируют 21 октября , средства поступят на карточки в течение нескольких дней после этой даты.

В то же время часть ВПО рискует потерять выплаты из-за ошибок в государственных реестрах: базы не всегда фиксируют, что человек вернулся в Украину после поездки за границу.

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