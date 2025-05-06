Помощь ВПЛ под вопросом: кто из переселенцев и когда может потерять выплаты

Некоторые переселенцы в Украине могут потерять денежную помощь на проживание. В частности, это касается тех, кто вернулся к покинутому месту жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Выплат могут лишить ВПЛ, которые: находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, которые подтверждаются документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др.);

вернулись к покинутому ранее месту жительства. В Минсоцполитики отмечают, что больше информации в конкретном случае можно получить в органе соцзащиты по месту жительства или пребывания. Кроме того, есть ряд факторов, когда помощь на проживание для переселенцев могут не назначить. Выплаты не начисляются, если за три месяца перед обращением ВПЛ или член семьи: приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее пяти лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.