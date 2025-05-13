Важно для переселенцев: что изменилось в выплатах и правилах для ВПЛ в 2025 году

Правительство обновило правила предоставления помощи внутренне перемещенным лицам. Изменились условия получения справки ВПЛ, назначения выплат, проверки пребывания за границей и субсидий на жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства №422 от 11 апреля 2025 года.

Военные могут получить статус ВПЛ

Право на справку имеют те, кто:

служил в ВСУ (кроме срочной службы и офицеров по призыву),

проживали в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях или потеряли жилье из-за войны.

Адрес проживания - только фактический

В заявлении на получение справки ВПЛ и выплат больше нельзя указывать офисы, госучреждения или юридические адреса. Если ВПЛ действительно живет, лечится или находится в определенном месте не менее 15 дней, она имеет право на справку.

При переезде нужно обязательно стать на учет по новому месту в течение 60 дней. Иначе - автоматическое снятие с регистрации.

Контроль за пребыванием за границей

С 1 июля 2025 года Минфин ежемесячно будет проверять, кто из ВПЛ находится за пределами Украины более 90 дней.

В случае подтверждения этого факта проводится дополнительная проверка. Человек потеряет статус ВПЛ, если покинул страну на постоянное проживание.

Но есть исключения: лечение, обучение, смерть родственника, служебная командировка и т.д. - при условии предоставления подтверждающих документов.

Выплаты приостанавливают, если есть субсидия на аренду

С 14 апреля 2025 года помощь на проживание могут временно прекратить, если лицо получает субсидию на аренду жилья. Но выплаты можно возобновить после прекращения субсидии и подачи заявления.

Выплаты будут продолжаться не более 6 месяцев с момента возобновления.