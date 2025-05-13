Важно для переселенцев: что изменилось в выплатах и правилах для ВПЛ в 2025 году
Правительство обновило правила предоставления помощи внутренне перемещенным лицам. Изменились условия получения справки ВПЛ, назначения выплат, проверки пребывания за границей и субсидий на жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства №422 от 11 апреля 2025 года.
Военные могут получить статус ВПЛ
Право на справку имеют те, кто:
- служил в ВСУ (кроме срочной службы и офицеров по призыву),
- проживали в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях или потеряли жилье из-за войны.
Адрес проживания - только фактический
В заявлении на получение справки ВПЛ и выплат больше нельзя указывать офисы, госучреждения или юридические адреса. Если ВПЛ действительно живет, лечится или находится в определенном месте не менее 15 дней, она имеет право на справку.
При переезде нужно обязательно стать на учет по новому месту в течение 60 дней. Иначе - автоматическое снятие с регистрации.
Контроль за пребыванием за границей
С 1 июля 2025 года Минфин ежемесячно будет проверять, кто из ВПЛ находится за пределами Украины более 90 дней.
В случае подтверждения этого факта проводится дополнительная проверка. Человек потеряет статус ВПЛ, если покинул страну на постоянное проживание.
Но есть исключения: лечение, обучение, смерть родственника, служебная командировка и т.д. - при условии предоставления подтверждающих документов.
Выплаты приостанавливают, если есть субсидия на аренду
С 14 апреля 2025 года помощь на проживание могут временно прекратить, если лицо получает субсидию на аренду жилья. Но выплаты можно возобновить после прекращения субсидии и подачи заявления.
Выплаты будут продолжаться не более 6 месяцев с момента возобновления.
Помощь ВПЛ в 2025 году
Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, имеют право на денежную помощь на проживание. Эта государственная поддержка оформляется на одного члена семьи, который ежемесячно получает средства на всех зарегистрированных в составе семьи лиц.
Размеры выплат:
- 3 тысячи гривен - на каждого ребенка или лицо с инвалидностью;
- 2 тысячи гривен - для других лиц, которые входят в состав семьи ВПЛ.
Подробнее о том, какие социальные льготы действуют для многодетных семей ВПЛ в 2025 году, можно прочитать в отдельном материале.
Также мы рассказывали, кто из переселенцев может потерять материальную помощь и при каких условиях.
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