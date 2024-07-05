Для переселенцев в Украине планируют ввести новый вид выплат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства .

Минсоцполитики совместно с Офисом Совета Европы в Украине проведет публичное обсуждение нового инструмента 10 июля.

Выплаты для ВПЛ

Внутри перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен; для других – 2000 гривен.

В 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание, на выплату которой из госбюджета было выделено 73,3 млрд гривен.

С 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты без заявлений.