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Переселенцам, не получившим пособие за август, выплатят его автоматически

08:03 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: переселенцам, не получившим пособие за август, выплатят ее автоматически (коллаж РБК-Украина)

Правительство изменило порядок выплаты пособия на проживание переселенцам, чтобы начислить деньги за август тем, кто их не получил. Речь идет, прежде всего, о семьях, в которых предыдущий период выплат закончился 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Павла Фролова в Telegram .

Проблема возникла из-за сентябрьского постановления, которым правительство продлило помощь ВПО еще на шесть месяцев. Новые правила начали действовать с 1 сентября, так что часть переселенцев, в том числе семьи с детьми, чей предыдущий период закончился 31 июля, за август денег не получила.

Теперь выплаты за август детям и семьям ВПО, соответствующим установленным критериям, начислят автоматически. Подавать отдельные заявления не нужно.

Фролов напомнил, что помощь детям-переселенцам также продолжают автоматически и без учета доходов родителей.

По словам депутата, правительство приняло решение после требований парламентариев устранить правовую коллизию.

Параллельно меняется и сама система учета переселенцев. С 22 октября вступил в силу новый закон об ВПО, однако справки, изданные ранее, остаются действительными, и становиться на учет повторно не нужно. В то же время закон четко определяет, в каких случаях переселенцы могут быть сняты с учета, в том числе без их заявления, например из-за длительного пребывания за границей.

Поменяться могут и суммы выплат. Бюджетный комитет Рады включил в поручения правительства правки, по которым с 2027 года пособие на жительство вырастет на 1000 гривен: до 3000 гривен для взрослых и 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

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