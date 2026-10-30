Переселенцам, не получившим пособие за август, выплатят его автоматически

Правительство изменило порядок выплаты пособия на проживание переселенцам, чтобы начислить деньги за август тем, кто их не получил. Речь идет, прежде всего, о семьях, в которых предыдущий период выплат закончился 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Павла Фролова в Telegram .
Проблема возникла из-за сентябрьского постановления, которым правительство продлило помощь ВПО еще на шесть месяцев. Новые правила начали действовать с 1 сентября, так что часть переселенцев, в том числе семьи с детьми, чей предыдущий период закончился 31 июля, за август денег не получила.
Теперь выплаты за август детям и семьям ВПО, соответствующим установленным критериям, начислят автоматически. Подавать отдельные заявления не нужно.
Фролов напомнил, что помощь детям-переселенцам также продолжают автоматически и без учета доходов родителей.
По словам депутата, правительство приняло решение после требований парламентариев устранить правовую коллизию.
Параллельно меняется и сама система учета переселенцев. С 22 октября вступил в силу новый закон об ВПО, однако справки, изданные ранее, остаются действительными, и становиться на учет повторно не нужно. В то же время закон четко определяет, в каких случаях переселенцы могут быть сняты с учета, в том числе без их заявления, например из-за длительного пребывания за границей.
Поменяться могут и суммы выплат. Бюджетный комитет Рады включил в поручения правительства правки, по которым с 2027 года пособие на жительство вырастет на 1000 гривен: до 3000 гривен для взрослых и 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью.