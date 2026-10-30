Переселенцам, не получившим пособие за август, выплатят его автоматически

Проблема возникла из-за сентябрьского постановления, которым правительство продлило помощь ВПО еще на шесть месяцев. Новые правила начали действовать с 1 сентября, так что часть переселенцев, в том числе семьи с детьми, чей предыдущий период закончился 31 июля, за август денег не получила.

Теперь выплаты за август детям и семьям ВПО, соответствующим установленным критериям, начислят автоматически. Подавать отдельные заявления не нужно.

Фролов напомнил, что помощь детям-переселенцам также продолжают автоматически и без учета доходов родителей.

По словам депутата, правительство приняло решение после требований парламентариев устранить правовую коллизию.