Новый закон о ВПО вступил в силу: что будет со справками переселенцев

С 22 октября вступил в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах, изменяющий систему их учета. Ранее выданные справки ВПО остаются в силе, переоформлять их не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Справки выдавшиеся ранее ВПО остаются действительными. Менять их или повторно становиться на учет не нужно. Порядок оформления справок и получения пособий для переселенцев пока не меняется.

Если вы обращаетесь за справкой впервые после 22 октября, сделать это можно по-прежнему:

в приложении "Действие";

в ЦНАПе;

в органе социальной защиты населения

Переход к новой системе учета будет происходить постепенно. В дальнейшем переселенцы будут учитываться в Единой информационной базе данных о ВПО. Когда обновленную систему запустят, подтвердить пребывание на учете можно будет извлечением из базы , бумажным или электронным.