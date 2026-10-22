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Новый закон о ВПО вступил в силу: что будет со справками переселенцев

08:05 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Новый закон о ВПО вступил в силу: что будет со справками переселенцев Фото: переселенцам не нужно переоформлять справки ВПО после нового закона (коллаж РБК-Украина)
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С 22 октября вступил в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах, изменяющий систему их учета. Ранее выданные справки ВПО остаются в силе, переоформлять их не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Справки выдавшиеся ранее ВПО остаются действительными. Менять их или повторно становиться на учет не нужно. Порядок оформления справок и получения пособий для переселенцев пока не меняется.

Если вы обращаетесь за справкой впервые после 22 октября, сделать это можно по-прежнему:

  • в приложении "Действие";
  • в ЦНАПе;
  • в органе социальной защиты населения

Переход к новой системе учета будет происходить постепенно. В дальнейшем переселенцы будут учитываться в Единой информационной базе данных о ВПО. Когда обновленную систему запустят, подтвердить пребывание на учете можно будет извлечением из базы , бумажным или электронным.

Помощь на проживание за октябрь переселенцам профинансировали 21 октября , средства поступают на карточки в течение нескольких дней после этой даты. А со следующего года выплаты могут возрасти: Бюджетный комитет Рады включил в поручения правительства правки о повышении помощи ВПО на 1000 гривен, до 3000 гривен для взрослых и 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

В то же время, часть переселенцев рискует потерять выплаты из-за ошибок в государственных реестрах, которые не всегда фиксируют возвращение людей в Украину после поездок за границу.

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