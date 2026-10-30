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Переселенцям, які не отримали допомогу за серпень, виплатять її автоматично

08:03 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: переселенцям, які не отримали допомогу за серпень, виплатять її автоматично (колаж РБК-Україна)

Уряд змінив порядок виплати допомоги на проживання переселенцям, щоб нарахувати гроші за серпень тим, хто їх не отримав. Ідеться насамперед про родини, в яких попередній період виплат закінчився 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Павла Фролова в Telegram.

Проблема виникла через вересневу постанову, якою уряд продовжив допомогу ВПО ще на шість місяців. Нові правила почали діяти з 1 вересня, тож частина переселенців, зокрема родини з дітьми, чий попередній період закінчився 31 липня, за серпень грошей не отримала.

Тепер виплати за серпень дітям і родинам ВПО, які відповідають встановленим критеріям, нарахують автоматично. Подавати окремі заяви не потрібно.

Фролов нагадав, що допомогу дітям-переселенцям також продовжують автоматично і без урахування доходів батьків.

За словами депутата, уряд ухвалив рішення після вимог парламентарів усунути правову колізію.

Паралельно змінюється і сама система обліку переселенців. З 22 жовтня набрав чинності новий закон про ВПО, однак довідки, видані раніше, залишаються дійсними, і ставати на облік повторно не потрібно. Водночас закон чітко визначає, у яких випадках переселенців можуть зняти з обліку, зокрема без їхньої заяви, наприклад через тривале перебування за кордоном.

Змінитися можуть і суми виплат. Бюджетний комітет Ради включив до доручень уряду правки, за якими з 2027 року допомога на проживання зросте на 1000 гривень: до 3000 гривень для дорослих і 4000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.

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