Новый закон о ВПО: за что переселенцев могут снять с учета без их заявления

Новый закон о внутренне перемещенных лицах определяет, в каких случаях переселенцев могут снять с учета. Часть оснований используют даже без заявления самого человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 10 Закона №4924-IX "О внутриперемещенных лицах".

Закон вступил в силу 22 октября.

По заявлению переселенца

Человека снимают с учета, если он сам подал заявление:

о прекращении учета;

о возвращении в заброшенное место жительства;

о выезде за границу на постоянное проживание.

Без заявления

Закон также предусматривает случаи, когда переселенцы могут снять с учета без его обращения:

человек добровольно вернулся домой, но не сообщил об этом вовремя;

уехала за границу на постоянное проживание;

находилась за пределами Украины более 90 дней подряд или свыше 180 дней совокупно в течение года;

или в течение года; предоставила заведомо ложные сведения, на основании которых получила статус ВПО;

получила обвинительный приговор за преступление против основ национальной безопасности или за оправдание российской агрессии (статья 436-2 Уголовного кодекса);

в месте, откуда человек уехал, восстановили условия для безопасного и достойного возвращения;

человек умер или его объявили умершим.

Для пребывания за границей по уважительным причинам предусмотрены исключения. Их перечень и предельные сроки должен определить Кабмин. Он установит порядок, по которому будут признавать, что возвращаться домой уже безопасно.

Что не является основанием

Если переселенец изменил регистрацию местожительства на подконтрольной Украине территории, но не вернулся домой, это не считается отдельным основанием для снятия с учета.