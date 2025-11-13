ua en ru
Для переселенцев из Мариуполя построят жилой квартал в Белой Церкви:

Украина, Четверг 13 ноября 2025 16:48
UA EN RU
Для переселенцев из Мариуполя построят жилой квартал в Белой Церкви: Фото: жилой квартал для переселенцев из Мариуполя возведут в Белой Церкви (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Во время Международной выставки ReBuild Ukraine в Варшаве 13 ноября представили архитектурную концепцию будущего жилого квартала для тысячи семей переселенцев из Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Меморандум о передаче архитектурно-технических решений для строительства подписали Мариупольский городской совет и компания "Метинвест", в рамках концепции восстановления Украины "Стальная мечта". Разработку проекта профинансировала "Группа Метинвест" Рината Ахметова, а сам концепт бесплатно передан громаде - для скорейшего старта строительства.

Будущий комплекс объединит жилье, социальную инфраструктуру и общественные пространства, в том числе мемориальный комплекс Героев гарнизона Мариуполя. Квартиры передадут в собственность Мариупольской громады: они будут полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы бытовой техникой. Аренда будет носить социальный характер и будет ниже рыночной, а отдельные категории переселенцев получат возможность бесплатного проживания.

Для переселенцев из Мариуполя построят жилой квартал в Белой Церкви:

Гендиректор "Группы Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что компания инвестирует в проекты, которые поддерживают социальную устойчивость государства.

"Мы верим в будущее Украины. Несмотря на войну, наша цель - помогать людям, которые потеряли дома, иметь достойные условия для жизни и планировать свое будущее здесь, в Украине", - отметил он.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что жилой квартал в Белой Церкви станет крупнейшим проектом социального жилья для ВПЛ в Украине: "Благодаря сотрудничеству правительства, местной власти и бизнеса мы создадим достойные условия для людей, которые потеряли все из-за войны".

Что известно об экспериментальном проекте

Возведение первого квартала предусмотрено в Белой Церкви в соответствии с правительственным постановлением №814. Строительство будет финансироваться из местного бюджета, аккумулированного Мариупольским горсоветом, при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, Киевской областной военной администрации и Белоцерковского горсовета. Проект станет системным шагом Правительства по жилищной поддержке ВПЛ из Мариуполя, пока не будет разблокирована госпрограмма компенсации за разрушенное и поврежденное имущество для всех жителей временно оккупированных громад.

Сейчас уже 9086 мариупольцев изъявили желание получить жилье по Постановлению КМУ №814: Мариупольский городской совет зарегистрировал заявления от 4543 семей, среди которых 10% - семьи военнослужащих, 39% пожилых людей, 25% - семьи с детьми, 7% - наиболее социально уязвимые категории (многодетные, имеющие инвалидность и т.д.).

Пилотный проект в Белой Церкви станет первым в Украине жилым объектом, соответствующим новым принципам социального жилья, разработанным Big City Lab, архитектурным бюро PUPA, консалтинговой компанией Civitta и Мариупольским городским советом по запросу Минразвития. В будущем предусмотрено масштабирование проекта на Львов и Днепр, где сейчас проживает больше всего переселенцев из Мариуполя.

