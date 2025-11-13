Для переселенців з Маріуполя зведуть житловий квартал у Білій Церкві:
Під час Міжнародної виставки ReBuild Ukraine у Варшаві 13 листопада представили архітектурну концепцію майбутнього житлового кварталу для тисячі сімей переселенців із Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".
Меморандум про передачу архітектурно-технічних рішень для будівництва підписали Маріупольська міська рада та компанія "Метінвест", у межах концепції відновлення України "Сталева мрія". Розробку проєкту профінансувала "Група Метінвест" Ріната Ахметова, а сам концепт безкоштовно передано громаді - для якнайшвидшого старту будівництва.
Майбутній комплекс об’єднає житло, соціальну інфраструктуру та громадські простори, зокрема меморіальний комплекс Героїв гарнізону Маріуполя. Квартири передадуть у власність Маріупольської громади: вони будуть повністю відремонтовані, мебльовані та обладнані побутовою технікою. Оренда матиме соціальний характер і буде нижчою за ринкову, а окремі категорії переселенців отримають можливість безоплатного проживання.
Гендиректор "Групи Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що компанія інвестує у проєкти, які підтримують соціальну стійкість держави.
"Ми віримо в майбутнє України. Попри війну, наша мета - допомагати людям, які втратили домівки, мати гідні умови для життя та планувати своє майбутнє тут, в Україні", - зазначив він.
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що житловий квартал у Білій Церкві стане найбільшим проєктом соціального житла для ВПО в Україні: "Завдяки співпраці уряду, місцевої влади та бізнесу ми створимо гідні умови для людей, які втратили все через війну".
Що відомо про експериментальний проєкт
Зведення першого кварталу передбачено у Білій Церкві відповідно до урядової постанови №814. Будівництво фінансуватиметься з місцевого бюджету, акумульованого Маріупольською міськрадою, за підтримки Міністерства розвитку громад і територій України, Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міськради. Проєкт стане системним кроком Уряду щодо житлової підтримки ВПО з Маріуполя, поки не буде розблоковано держпрограму компенсації за зруйноване та пошкоджене майно для всіх мешканців тимчасово окупованих громад.
Наразі вже 9086 маріупольців виявили бажання отримати житло за Постановою КМУ №814: Маріупольська міська рада зареєструвала заяви від 4543 сімей, серед яких 10% - сімʼї військовослужбовців, 39% людей похилого віку, 25% - сімʼї з дітьми, 7% - найбільш соціально вразливі категорії (багатодітні, мають інвалідність тощо).
Пілотний проєкт у Білій Церкві стане першим в Україні житловим об’єктом, що відповідає новим принципам соціального житла, розробленим Big City Lab, архітектурним бюро PUPA, консалтинговою компанією Civitta та Маріупольською міською радою на запит Мінрозвитку. У майбутньому передбачено масштабування проєкту на Львів і Дніпро, де нині проживає найбільше переселенців з Маріуполя.