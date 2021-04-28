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Переселенцям запропонують пільгову іпотеку. Кандидатів вибере генератор випадкових чисел

Автор: РБК-Україна

В Україні затверджено механізм розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних. Для її отримання буде сформована окрема черга, відбирати в яку планується за допомогою генератора випадкових чисел.

Про це повідомила прес-служба Кабміну України.

Зазначається, що схвалений механізм пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб дозволить забезпечити приблизно 680 сімей або 1768 осіб. Іпотеку планується видавати на 20 років під 3% річних з розрахунку 63 квадратних метрів на сім'ю.

Для отримання пільгової іпотеки буде сформована окрема черга на базі існуючих реєстрів. Відбір кандидатів допомогою генератора випадкових чисел. Ті, хто не ввійде в ці списки збережуть своє право на отримання житла.

Переможці зможуть самостійно вибрати об'єкти, в яких можуть придбані квартири на кредитні кошти. При цьому будинок повинен бути прийнятий в експлуатацію. Максимальна сума кредиту - 40 тисяч євро. Житло буде купуватися виходячи з розрахунку 21 квадратний метр загальної площі на людину і додатково 10,5 метра на сім'ю.

У інтерв'ю РБК-Україна уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що в Україні офіційно зареєстровано півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. З них близько мільйона переселенців фізично проживають на окупованій території.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховній Раді пропонують забезпечити українців доступним житлом під 5%.Іпотека буде доступна для певних категорій осіб. Зокрема, фінансовий лізинг планують надати і для внутрішніх переселенців.

Крім цього НБУ зобов'язав банки України обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця.

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