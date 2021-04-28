Переселенцам предложат льготную ипотеку. Кандидатов выберет генератор случайных чисел

Отмечается, что одобренный механизм льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц позволит обеспечить примерно 680 семей или 1768 человек. Ипотеку планируется выдавать на 20 лет под 3% годовых из расчета 63 квадратных метров на семью.

Для получения льготной ипотеки будет сформирована отдельная очередь на базе существующих реестров. Отбор кандидатов помощью генератора случайных чисел. Те, кто не войдет в эти списки сохранят свое право на получение жилья.

Победители смогут самостоятельно выбрать объекты, в которых могут приобретены квартиры на кредитные средства. При этом дом должен быть принят в эксплуатацию. Максимальная сумму кредита - 40 тысяч евро. Жилье будет приобретаться исходя из расчета 21 квадратный метр общей площади на человека и дополнительно 10,5 метра на семью.