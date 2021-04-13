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Українців можуть забезпечити доступним житлом: Рада схвалила закон за основу

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 19:07
Українців можуть забезпечити доступним житлом: Рада схвалила закон за основу Фото: Рада зробила крок до забезпечення українців доступним житлом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться єдина організація з необхідним ресурсом, щоб продовжити програми забезпечення житлом українців. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №5308.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 263 нардепи.

Документ свідчить, що Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Зазначено, що ДІУ діє на ринку іпотечного кредитування України з 2004 року.

У 2020 році на виконання завдання президента щодо реалізації програми "Доступна іпотека" створили ПрАТ "Укрфінжитло".

Раніше в партії "Слуга народу" заявляли, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тисяч іпотечних кредитів для придбання житла і придбано 12 тисяч квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.

Відзначимо, сьогодні на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей, на підтримку держави очікують також 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.

Що пропонує закон

Документ викладає у новій редакції статтю 30 закону "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Передбачається, що Міністерство фінансів має здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у порядку, визначеному урядом, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло".

"У зв’язку з цим передбачені зміни до додатка № 2 до закону про бюджет у частині збільшення планового показника державних внутрішніх запозичень на 20 млрд грн та передбачення у цій сумі планового показника придбання цінних паперів за загальним фондом держбюджету", - вказано у пояснювальній записці.

Таким чином у бюджеті на цей рік граничний обсяг державного боргу зросте на 20 млрд гривень.

Нагадаємо, в кінці лютого президент Володимир Зеленський заявив, що кредитний бум в Україні настане, коли ставки по кредитах, у тому числі іпотечних, знизяться до 5% річних. Він запевнив, що це обов'язково станеться.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних.

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