Переселенцам предложат льготную ипотеку. Кандидатов выберет генератор случайных чисел
В Украине утвержден механизм распределения льготной ипотеки для переселенцев под 3% годовых. Для ее получения будет сформирована отдельная очередь, отбирать в которую планируется с помощью генератора случайных чисел.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Украины.
Отмечается, что одобренный механизм льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц позволит обеспечить примерно 680 семей или 1768 человек. Ипотеку планируется выдавать на 20 лет под 3% годовых из расчета 63 квадратных метров на семью.
Для получения льготной ипотеки будет сформирована отдельная очередь на базе существующих реестров. Отбор кандидатов помощью генератора случайных чисел. Те, кто не войдет в эти списки сохранят свое право на получение жилья.
Победители смогут самостоятельно выбрать объекты, в которых могут приобретены квартиры на кредитные средства. При этом дом должен быть принят в эксплуатацию. Максимальная сумму кредита - 40 тысяч евро. Жилье будет приобретаться исходя из расчета 21 квадратный метр общей площади на человека и дополнительно 10,5 метра на семью.
В интервью РБК-Украина уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украине официально зарегистрировано полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Из них около миллиона переселенцев физически проживают на оккупированной территории.
Ранее РБК-Украина писало, что Верховной раде предлагают обеспечить украинцев доступным жильем под 5%. Ипотека будет доступна для определенных категорий лиц. В частности, финансовый лизинг планируют предоставить и для внутренних переселенцев.
Кроме этого НБУ обязал банки Украины обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.