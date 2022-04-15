Залізничне сполучення між Києвом та Ніжином відбудовано протягом тижня, - Кубраков

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook .

"Під час активних воєнних дій тут було зруйновано два залізобетонні залізничні мости, ділянка колії та контактна мережа. Залізничне сполучення між Києвом та Ніжином стало неможливим - таким чином від столиці було відрізано не лише Чернігівщину, але і Сумщину", - написав він.

Кубраков також додав, що силам УЗ знадобився лише тиждень для того, аби зруйновану інфраструктуру було відбудовано. Були замінені прогонові споруди та інші пошкоджені конструкції двох залізничних мостів, відновлено зруйновані ділянки колії протяжністю 250 м. Зараз ділянка вже відкрита для руху поїздів по обох коліях.

Крім цього, відновлює свою роботу Слобожанський експрес. Він курсуватиме щоденно в обидва боки, об’єднуючи Харків та Сумщину, зазначив міністр, додавши, що можливості здійснювати заїзди у Луганську область поки немає. Але маршрут буде відновлено по всій протяжності, як тільки це стане можливим.

Нагадаємо, раніше Кубраков інформував про те, що за 9 днів роботи дорожників на Київщині вдалося очистити основні автомобільні маршрути, зруйновані російськими окупантами. Йдеться про сотні кілометрів вулиць Ірпеня та траси М-06 Київ - Чоп, а також про дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин, Т-10-01Ворзель - Забуччя - /Київ-Чоп/ тощо.