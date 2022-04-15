ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залізничне сполучення між Києвом та Ніжином відбудовано протягом тижня, - Кубраков

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 15:48
Залізничне сполучення між Києвом та Ніжином відбудовано протягом тижня, - Кубраков Фото: калізничне сполучення між Києвом та Ніжином відбудовано протягом тижня (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В ході відновлення залізничного сполучення на звільнених територіях відкрито для руху поїздів ділянку Київ - Ніжин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.

"Під час активних воєнних дій тут було зруйновано два залізобетонні залізничні мости, ділянка колії та контактна мережа. Залізничне сполучення між Києвом та Ніжином стало неможливим - таким чином від столиці було відрізано не лише Чернігівщину, але і Сумщину", - написав він.

Кубраков також додав, що силам УЗ знадобився лише тиждень для того, аби зруйновану інфраструктуру було відбудовано. Були замінені прогонові споруди та інші пошкоджені конструкції двох залізничних мостів, відновлено зруйновані ділянки колії протяжністю 250 м. Зараз ділянка вже відкрита для руху поїздів по обох коліях.

Крім цього, відновлює свою роботу Слобожанський експрес. Він курсуватиме щоденно в обидва боки, об’єднуючи Харків та Сумщину, зазначив міністр, додавши, що можливості здійснювати заїзди у Луганську область поки немає. Але маршрут буде відновлено по всій протяжності, як тільки це стане можливим.

Нагадаємо, раніше Кубраков інформував про те, що за 9 днів роботи дорожників на Київщині вдалося очистити основні автомобільні маршрути, зруйновані російськими окупантами. Йдеться про сотні кілометрів вулиць Ірпеня та траси М-06 Київ - Чоп, а також про дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин, Т-10-01Ворзель - Забуччя - /Київ-Чоп/ тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ Олександр Кубраков
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла