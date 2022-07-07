RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перетин кордону військовозобов'язаними: названа кількість відкритих кримінальних справ

Фото: Ігор Клименко, голова Нацполіції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

З початку війни поліція відкрила сотні кримінальних справ за фактом нелегального перетину кордону військовозобов'язаними українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції України Ігоря Клименка.

"Поліція порушила понад 890 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію", - розповів Клименко.

За його словами, понад 450 чоловіків отримали підозри, ще 300 матеріалів за фактом порушень направили до суду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні хотіли ввести обмеження, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки не зможуть пересуватися вільно по території країни.

Але пізніше нові правила скасували, а відповідний документ відправили на доопрацювання.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Українаполициявыезд за границуВоєнний станВійна Росії проти України