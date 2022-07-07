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Пересечение границы военнообязанными: названо количество открытых уголовных дел

Фото: Игорь Клименко, глава Нацполиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

С начала войны полиция открыла сотни уголовных дел по факту нелегального пересечения границы военнообязанными украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

"Полиция возбудила более 890 уголовных производств по фактам незаконной переправки через государственную границу мужчин, подпадающих под мобилизацию", - рассказал Клименко.

По его словам, более 450 мужчин получили подозрения, еще 300 материалов по факту нарушений направили в суд.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине хотели ввести ограничения, согласно которым военнообязанные мужчины не смогут передвигаться свободно по территории страны.

Но позже новые правила отменили, а соответствующий документ отправили на доработку.

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