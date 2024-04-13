Перерегистрация авто в Украине: сколько стоит услуга

Фото: в МВД рассказали, сколько стоит перерегистрация авто (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перерегистрировать автомобиль или другое транспортное средство в Украине можно, обратившись в сервисный центр МВД. Стоимость услуги будет зависеть от типа транспортного средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.